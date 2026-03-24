Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng: Nạn nhân đang phải điều trị tại bệnh viện

Ngày 24.3, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, mẹ nữ sinh T. cho biết, T. vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) trong tình trạng mệt mỏi.

Cũng theo mẹ nữ sinh T., gia đình đã liên hệ với Công an xã Hoằng Hóa (vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa), đề nghị thực hiện việc giám định sức khỏe cho T., làm cơ sở để xử lý hành vi đánh người của nhóm thiếu nữ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Châu, cho biết nữ sinh T. bị đánh vào chiều 18.3, buổi chiều này không có lịch học ở trường. Cũng theo ông Hòa, các ngày 19 - 20.3, T. vẫn đến trường đi học, nhưng sau đó đã nhập viện điều trị.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, chiều 18.3, nữ sinh T. bị 3 thiếu nữ đánh tới tấp vào người, không thể kháng cự. Một trong 3 thiếu nữ còn lấy mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân nằm bất động. Sau đó, những người đánh hội đồng đã tiến lại gần vạch mắt kiểm tra tình trạng của nạn nhân.

Quá trình diễn ra sự việc có ít nhất 2 nam thanh niên đứng xem, nhưng không can ngăn, mà còn dùng điện thoại di động quay lại hình ảnh. Clip sau đó được lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem bức xúc trước hành vi đánh người của nhóm thiếu nữ.

Công an xã Hoằng Hóa xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã này (xã Hoằng Hóa giáp ranh với xã Hoằng Châu), nên đơn vị đang trực tiếp điều tra, làm rõ.