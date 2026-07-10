Công an tỉnh Khánh Hòa bắt nhân viên tiếp thị lừa đảo 'bán bia giá rẻ'

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm (29 tuổi, ở xã Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tâm là nhân viên tiếp thị ngành hàng nước giải khát. Lợi dụng tâm lý muốn mua hàng giá rẻ để tích trữ của các chủ đại lý và cửa hàng tạp hóa, Tâm tiếp cận, chào bán bia chính hãng với giá thấp hơn thị trường từ 10.000 - 15.000 đồng mỗi thùng.

Để tạo lòng tin, những đơn hàng đầu tiên được Tâm giao đúng hẹn, đúng chủng loại và chất lượng. Sau khi các tiểu thương tin tưởng, Tâm tiếp tục nhận tiền đặt cọc các đơn hàng có giá trị lớn rồi không giao hàng theo cam kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: C.A CUNG CẤP

Khi các nạn nhân đặt mua số lượng lớn, Tâm yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Sau đó, người này liên tục đưa ra lý do giá bia tăng, số tiền đặt cọc chưa đủ để xuất hàng nhằm thúc giục các chủ đại lý chuyển thêm tiền vào tài khoản.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được số tiền lớn, có trường hợp gần 690 triệu đồng, Tâm cắt đứt liên lạc và bỏ trốn.

Làm việc với cơ quan công an, Tâm khai đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn trên đối với các tiểu thương ở tỉnh Khánh Hòa.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án và bảo vệ quyền lợi của người dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các hộ kinh doanh, tiểu thương, chủ đại lý tạp hóa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại khu vực Cam Lâm, Cam Ranh và các địa phương lân cận, nếu từng giao dịch và bị Nguyễn Minh Tâm chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn trên, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa hoặc Công an xã Cam Lâm để trình báo.

Khi trình báo, người dân cần cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan như hóa đơn, biên nhận, lịch sử chuyển khoản, tin nhắn hoặc các nội dung giao dịch để phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án.