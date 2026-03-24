Lập hồ sơ xử lý nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn nữ cùng trường

Lê Lâm
24/03/2026 08:09 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh đã đánh hội đồng 1 nữ sinh. Vụ việc xảy ra ở Đồng Nai.

Ngày 24.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh cùng trường.

Trước đó, vào chiều 23.3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc một nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh xảy ra trên địa bàn, kèm theo video clip quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh của hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài (cùng ở phường Trảng Dài) đã có hành vi đánh hội đồng em Đ.N.B.L (lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài).

Công an phường Trảng Dài đã làm việc với nạn nhân, các cá nhân liên quan, và đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ đánh hội đồng này.

Xác minh thông tin nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu ở Thanh Hóa

Công an xã Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đang xác minh vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng đến ngất xỉu.

