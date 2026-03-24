Lập hồ sơ xử lý nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn nữ cùng trường

Ngày 24.3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh cùng trường.

Trước đó, vào chiều 23.3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc một nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh xảy ra trên địa bàn, kèm theo video clip quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh của hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài (cùng ở phường Trảng Dài) đã có hành vi đánh hội đồng em Đ.N.B.L (lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài).

Công an phường Trảng Dài đã làm việc với nạn nhân, các cá nhân liên quan, và đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ đánh hội đồng này.