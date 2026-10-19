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    Công an xác minh vụ một nhóm người hành hung tài xế công nghệ ở Đắk Lắk

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Từ chối chở vị khách có biểu hiện say xỉn đi quãng đường xa 16 km vì lo ngại mất an toàn, một tài xế công nghệ ở Đắk Lắk đã bị nhóm người lao vào hành hung.

    Ngày 19.10, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang vào cuộc xác minh nhóm người liên quan đến vụ hành hung tài xế công nghệ.

    Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam tài xế công nghệ bị khoảng 2 - 3 người đàn ông vây quanh đánh. Tài xế tên Đ.P.N (26 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột) xác nhận mình là nạn nhân hiện diện trong clip.

    Xác minh tài xế công nghệ bị hành khách say xỉn hành hung - Ảnh 1.

    Tài xế công nghệ ở Đắk Lắk bị nhóm người đàn ông hành hung

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo anh N., khoảng 18 giờ 20 phút ngày 18.10, anh nhận cuốc xe trên đường Giải Phóng (phường Buôn Ma Thuột). Khi đến địa điểm đón khách, anh N. nhận thấy hành khách có biểu hiện say xỉn, ngồi xổm dưới đất. Người khách này đặt chuyến đi với quãng đường khoảng 16 km.

    Xôn xao clip tài xế công nghệ bị nhóm người hành hung ở Đắk Lắk

    Lo ngại không đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển bằng xe máy, nam tài xế công nghệ xin hủy chuyến. Sau đó, hành khách nhờ anh đặt giúp chiếc ô tô 7 chỗ.

    Trong lúc đang hỗ trợ đặt xe, anh N. xảy ra lời qua tiếng lại với một nhóm người tại đây và nam tài xế bị khoảng 2 - 3 người lao vào hành hung. Anh N. cho hay, những người này chủ yếu đánh vào vùng đầu khiến anh choáng váng.

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