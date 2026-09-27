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    Thời sự

    Bán tiền điện tử đa cấp nhằm vào người già, 3 người bị khởi tố

    Trần Cường
    Trần Cường
    Ba bị can tổ chức hội thảo, lập các nhóm trên mạng xã hội để lôi kéo người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử mua GFT, GLF, với mức lợi nhuận được quảng bá lên tới 180%/năm.

    Ngày 27.9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Thành Hoàng (30 tuổi, trú P.Thanh Miếu, Phú Thọ), Đỗ Việt Dũng (31 tuổi, trú xã Hạ Bằng, Hà Nội) và Vũ Quang Huy (35 tuổi, trú xã Kiến Xương, Hưng Yên) về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, quy định tại khoản 2 điều 217a bộ luật Hình sự.

    Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can

    Khởi tố 3 người bán tiền điện tử theo phương thức đa cấp, nhắm vào người già- Ảnh 1.

    Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 bị can kinh doanh tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp, hướng đến những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử.

    Để lôi kéo người tham gia, nhóm này tổ chức các hội thảo, sự kiện, đồng thời lập nhóm và trang cộng đồng trên mạng xã hội để quảng bá dự án Galaxy Finance, vận động nhiều người mua GFT, GLF.

    Tại các hội thảo, các bị can giới thiệu GFT, GLF là tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Nhóm này quảng bá GFT, GLF mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp, người mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi.

    Các bị can còn đưa ra các gói đầu tư, quảng bá giá GFT, GLF có thể tăng gấp 2 - 3 lần trong thời gian ngắn, với lợi nhuận lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng tùy từng gói.

    Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia đầu tư khoảng 2,8 tỉ đồng.

    Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người đã đầu tư GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance có liên quan đến 3 bị can trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tại số 396 Lê Quý Đôn (P.Trần Lãm, Hưng Yên), hoặc đại úy Nguyễn Đức Phước qua số điện thoại 0946232868 trước ngày 21.12.2026 để được hướng dẫn, giải quyết.

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