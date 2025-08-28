Lần đầu tiên hộp sữa có công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc, không thể làm giả

Công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc sản phẩm đặc biệt này lần đầu tiên được Tập đoàn TH giới thiệu tại Triển lãm Khởi nghiệp kiến quốc khai mạc ngày 28.8, tại Hà Nội.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tham quan gian hàng của Tập đoàn TH ẢNH: NGỌC ANH

TH là doanh nghiệp tiên phong tham gia cung cấp dữ liệu trên nền tảng NDA Trace - giải pháp truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) do người Việt phát triển, tích hợp trên các nền tảng quốc gia, ứng dụng công nghệ blockchain (NDA Chain) và định danh phi tập trung (NDA DID).



Theo đó, trên mỗi hộp sữa đều được gắn một mã QR chứa mã định danh duy nhất. Khi quét mã này, người tiêu dùng có thể theo dõi toàn bộ hành trình sản phẩm: từ khẩu phần ăn và sức khỏe của bò, thời điểm vắt sữa, kết quả kiểm định chất lượng đến quy trình đóng gói, vận chuyển.

Đặc biệt, với công nghệ này, mỗi lô sản phẩm được gắn một mã định danh duy nhất, giúp theo dõi toàn bộ hành trình từ sản xuất đến tay người tiêu dùng. Mọi thao tác tạo ra và lưu hành sản phẩm trong chuỗi cung ứng đều được ghi nhận và xác thực, không thể làm giả, chỉnh sửa.

Đây là công nghệ đáp ứng chuẩn quốc tế GS1 và tương thích với hệ thống xác thực, truy xuất toàn cầu - EBSI Trace 4EU, hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ truy xuất nguồn gốc trên hộp sữa TH ẢNH: NGỌC ANH

Cũng theo Tập đoàn TH, thông tin định danh được gắn trên bao bì hộp sữa dưới dạng mã QR, không chỉ đảm bảo tính an toàn mà còn giúp dễ dàng xác thực sản phẩm qua từng công đoạn từ sản xuất, nhập khẩu, kiểm định chất lượng, đóng gói, vận chuyển đến bán hàng; tất cả hoạt động xác thực này được ghi nhận đầy đủ dưới dạng chứng chỉ số xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Khi tham quan gian trưng bày của TH tại triển lãm, khách tham quan có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách trực quan bằng cách quét mã QR trên sản phẩm sữa tươi TH true MILK để có đầy đủ thông tin về lô sữa được xác thực, định danh trên nền tảng NDA Trace như trọng lượng, thành phần, thành phần dinh dưỡng, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, quy cách đóng gói…

Công nghệ này là thành quả sau 15 năm khởi xướng khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, là bước tiến mới trên hành trình thúc đẩy minh bạch hóa thị trường sữa vì quyền lợi của người tiêu dùng.

Bà Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, cho rằng công nghệ này không chỉ bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng mà còn khẳng định khả năng người Việt làm chủ giải pháp số hiện đại, đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng xuyên biên giới.