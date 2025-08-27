Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Doanh nghiệp tái bảo hiểm nghìn tỉ bị phạt, truy thu thuế hơn 1,3 tỉ

Đan Thanh
27/08/2025 18:20 GMT+7

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỉ đồng, do khai sai căn cứ tính thuế, dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế, Bộ Tài chính), Hanoi Re bị xử phạt bởi đã khai sai căn cứ tính thuế, dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp.

Hanoi Re bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỉ đồng

Cụ thể, Hanoi Re bị phạt hành chính hơn 200 triệu đồng. Trong đó, phạt hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng số tiền hơn 20 triệu đồng; phạt hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền gần 180 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm, công ty buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 954 triệu đồng và gần 152 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền thuế bị truy thu, xử phạt và chậm nộp là hơn 1,3 tỉ đồng.

Nếu quá 10 ngày kể từ khi nhận quyết định mà Hanoi Re không chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Hanoi Re hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm, được thành lập năm 2011 với tên ban đầu là Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re), đổi tên thành Hanoi Re từ tháng 8.2023. 

Từ vốn điều lệ ban đầu 460 tỉ đồng, đến năm 2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã tăng lên 1.044 tỉ đồng, với tổng tài sản 6.000 tỉ đồng.

Hiện nay, người đại diện của Hanoi Re là Tổng giám đốc Trịnh Anh Tuấn. 

Bỏ thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính quản lý thế nào?

Bỏ thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính quản lý thế nào?

Bộ Tài chính không còn chức năng thanh tra mà chỉ có chức năng kiểm tra chuyên ngành đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

truy thu thuế doanh nghiệp tái bảo hiểm vi phạm hành chính về thuế khai sai thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp
