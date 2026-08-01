Hậu trường vụ lừa đảo đa cấp hơn 420 tỉ đồng tại Tập đoàn Capel

Viện KSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố Lã Quốc Trưởng (39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capel), Vũ Đức Tĩnh (44 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Thái Tuấn) về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Bị can Lã Quốc Trưởng bị bắt ẢNH: CACC

Riêng bị can Vũ Đức Tĩnh hiện cũng đang bị tạm giam trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác xảy ra tại Hà Nội.

Ba đồng phạm giúp sức đắc lực gồm Đỗ Doãn Năng, Hà Thị Nga và Nguyễn Hà Như Thụy bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Lã Quốc Trưởng từng là nhân viên quản lý kho nguyên liệu cho Công ty TNHH TMDV Thái Tuấn do Vũ Đức Tĩnh làm chủ.

Tháng 10.2021, cặp cựu "sếp - nhân viên" tình cờ gặp lại nhau tại Hà Nội. Nắm bắt tâm lý làm giàu nhanh, Vũ Đức Tĩnh đã hiến kế cho Trưởng một kịch bản huy động vốn đa cấp tinh vi.

Tĩnh chấp nhận lùi lại phía sau làm “cố vấn chiến lược”, bơm 780 triệu đồng vốn mồi ban đầu để Trưởng dựng lên vỏ bọc hoành tráng cho Công ty CP Tập đoàn Capel. Đổi lại, Tĩnh nhận “phí tư vấn” lên tới 15% tổng doanh thu huy động được.

Mặc dù đăng ký ngành nghề kinh doanh là tư vấn đầu tư, Công ty CP Tập đoàn Capel thực tế không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Để giăng bẫy các nhà đầu tư, Công ty CP Tập đoàn Capel liên tục tổ chức hội thảo từ 2 - 6 lần/tuần, quy tụ trên 300 người tham dự.

Tại đây, Lã Quốc Trưởng cùng các “diễn giả" thay nhau “nổ” rằng doanh nghiệp đang đầu tư siêu lợi nhuận vào hàng loạt lĩnh vực thời thượng: bất động sản, năng lượng xanh, điện mặt trời, chuyển giao công nghệ may mặc, ứng dụng công nghệ nông nghiệp, và có văn phòng tại nhiều quốc gia.

Từ đó, nhà đầu tư được mời ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” dưới hình thức mua cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Capel với cam kết lãi suất không tưởng: 0,625%/ngày, 3,125%/tuần, 12,5%/tháng và nhận lại cả gốc lẫn lãi lên tới 300% sau 2 năm.

Bằng hình thức kinh doanh trên, từ ngày 25.2.2021 - 18.4.2022, Công ty CP Tập đoàn Capel ký kết gần 8.000 hợp đồng hợp tác đầu tư với 4.837 nhà đầu tư, thu về hơn 702 tỉ đồng.

Trong đó, công ty chi thưởng trực tiếp cho nhà đầu tư hơn 52 tỉ đồng, chia lợi nhuận cho nhà đầu tư hơn 229 tỉ đồng, và chiếm đoạt hơn 420,7 tỉ đồng của nhà đầu tư (bị hại).

Đến nay đã có 2.074 bị hại đến trình báo, yêu cầu bồi thường hơn 269,2 tỉ đồng.