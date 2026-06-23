Dùng chiêu 'vong nhập, bùa ngải' lừa 28 tỉ đồng, nữ thầy bói lãnh tù chung thân

Ngày 23.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Trang (36 tuổi) tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trang chiếm đoạt hơn 28,1 tỉ đồng của 31 người bị hại khi hành nghề "thầy bói".

Bị cáo Phan Thị Thu Trang (36 tuổi) bị tuyên phạt tù chung thân ẢNH: P.T

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Trang đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Cáo trạng xác định, năm 2021, Trang lập nhiều trang Facebook cá nhân và dùng tài khoản Zalo để đăng nhiều bài viết về tâm linh nhằm mục đích bán đồ phong thủy.

Đến năm 2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn lợi dụng yếu tố tâm linh qua hình thức hành nghề "thầy bói".

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 3.2023 đến tháng 9.2024, Trang tự nhận có khả năng xem bói, rồi đưa ra những thông tin không có thật như nạn nhân bị "vong nhập" quấy phá, “vong nhi” chưa siêu thoát quấy phá gia đình; bị người khác bỏ "bùa ngải", con cái "phạm giờ sinh" hoặc người thân sắp gặp tai họa, ảnh hưởng đến tính mạng…

Từ những thông tin này, Trang khiến các bị hại hoang mang, lo sợ rồi yêu cầu chuyển tiền để thực hiện các nghi lễ cúng bái, giải hạn, đuổi vong, hóa giải vận xấu. Để tạo niềm tin, Trang còn cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận sau khi hoàn tất việc cúng lễ.

Tin những lời nói của Trang là thật, mỗi bị hại đã chuyển từ vài chục triệu đến hơn 3 tỉ đồng cho bị cáo mà không biết mình bị lừa. Trong đó, người bị hại bị lừa nhiều nhất là anh S. khi đã chuyển cho Trang hơn 3,9 tỉ đồng. Anh S. tin lời Trang nói rằng mẹ và em trai đang bị "chơi ngải" cần phải hóa giải; hay chị T. đi coi bói và được bị cáo Phan Thị Thu Trang phán rằng có vận xui nên phải cúng nâng cung tử vi, giải hạn. Tin lời, chị T. đã chuyển khoản hơn 2,5 tỉ đồng cho Trang; người khác là chị T.T cũng tin gia đình có nhiều "vong" theo phá, nên đã chuyển khoản cho Trang 3,3 tỉ đồng...

Bằng nhiều thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2023 đến tháng 9.2024, Trang chiếm đoạt hơn 28,1 tỉ đồng của 31 nạn nhân tại TP.HCM.

Tại tòa, bị cáo Trang thừa nhận hành vi phạm tội. Người bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường toàn bộ tiền đã chiếm đoạt.