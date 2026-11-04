Công an TP.HCM bắt người giả danh bác sĩ thẩm mỹ, khiến khách hàng tổn thương não

Ngày 4.11, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Danh Minh (28 tuổi, ở TP.Hà Nội) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Đoàn Danh Minh, người giả danh bác sĩ thẩm mỹ ẢNH: CTV

Theo PC01, Đoàn Danh Minh không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa hay phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau một thời gian làm môi giới và tham gia hỗ trợ các bác sĩ thẩm mỹ, Minh nắm được một số thủ thuật, từ đó nảy sinh ý định giả danh bác sĩ để trục lợi.

Để tìm kiếm khách hàng, Minh lập trang Facebook mang tên "Hoàng Huy chuyên xử lý u mỡ cổ rùa", thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh trước và sau khi can thiệp nhằm tạo dựng uy tín, đánh vào tâm lý của những người có nhu cầu làm đẹp.

Tin vào những quảng cáo trên mạng xã hội, chị H.T.M.D (44 tuổi, ở TP.HCM) liên hệ với trang Facebook này để tìm hiểu dịch vụ hút mỡ vùng cổ rùa.

Bằng những lời tư vấn, cam kết về hiệu quả cùng các hình ảnh mạo danh kết quả thẩm mỹ thành công, Minh khiến chị D. tin tưởng và đồng ý sử dụng dịch vụ. Hai bên thỏa thuận chi phí hút mỡ là 18 triệu đồng, kèm khuyến mãi thêm dịch vụ hút mỡ vùng cầu vai và nọng cằm.

Sau khi chốt dịch vụ, Minh thuê phòng khám HAP, tại số 218 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn (TP.HCM), do Phạm Đức Anh (43 tuổi) làm giám đốc, để thực hiện thủ thuật cho khách hàng.

Hút mỡ trái phép, nạn nhân rơi vào hôn mê

Sáng 8.5.2026, chị D. đến phòng khám theo lịch hẹn và chuyển khoản trước 16 triệu đồng cho Minh. Sau khi hoàn tất hồ sơ, thực hiện các xét nghiệm nhanh, Minh cùng Lê Minh Huy, nhân viên điều dưỡng của phòng khám, tiến hành hút mỡ cho khách hàng.

Mặc dù không có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và chuyên khoa thẩm mỹ, Minh và Huy vẫn tự ý pha thuốc, gây mê và thực hiện thủ thuật hút mỡ vùng cổ rùa. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục tiêm thuốc tê để hút mỡ vùng nọng cằm cho khách.

Trong quá trình thực hiện, chị D. bất ngờ xuất hiện biểu hiện tím tái vùng mang tai, tình trạng sức khỏe chuyển biến nguy kịch. Nạn nhân lập tức được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tuy nhiên, hậu quả để lại đặc biệt nghiêm trọng. Chị D. rơi vào tình trạng hôn mê, bị tổn thương não nghiêm trọng và đến nay vẫn chưa hồi phục.

Sau khi xảy ra sự việc, Đoàn Danh Minh bỏ trốn sang Lào nhằm trốn tránh trách nhiệm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát thông báo truy tìm, tổ chức xác minh và đưa Minh về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ những vi phạm tại phòng khám HAP cũng như trách nhiệm của Phạm Đức Anh, Lê Minh Huy và các cá nhân có liên quan.

Cảnh giác với dịch vụ thẩm mỹ quảng cáo trên mạng

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ trên mạng xã hội, đặc biệt là các trang cá nhân, fanpage tự nhận có bác sĩ chuyên môn cao nhưng không cung cấp được thông tin xác thực về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động.

Trước khi thực hiện các dịch vụ can thiệp thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ cơ sở khám chữa bệnh có được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hay không; đồng thời kiểm tra người trực tiếp thực hiện có chứng chỉ hành nghề và phạm vi chuyên môn phù hợp.

Công an TP.HCM khuyến cáo, khi có nhu cầu làm đẹp, người dân nên đến các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ được cấp phép, bảo đảm người thực hiện có đủ điều kiện chuyên môn và quy trình can thiệp an toàn.

Vụ việc trên là lời cảnh tỉnh đối với những người đang có nhu cầu làm đẹp, quyết định thiếu kiểm chứng trước những lời quảng cáo trên mạng xã hội có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục.