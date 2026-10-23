Phát hiện nhiều cá nhân giả mạo giấy tờ xin cấp chứng chỉ hành nghề

Ngày 23.10, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai vừa ra thông báo dừng và không giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với ông H.V.K (45 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) vì đã có hành vi giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ.

Tạm dừng giải quyết hồ sơ vì giả mạo giấy tờ

Trước đó, ngày 31.7, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 196 về việc xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 59 cá nhân.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng đã gửi văn bản xác minh văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đến các trường đại học, cao đẳng.

Trên cơ sở văn bản trả lời của các trường, Sở Xây dựng thông báo dừng và không giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với ông H.V.K vì có hành vi "giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ", vi phạm quy định trong Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17.6.2026 của Chính phủ.

Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo dừng và không giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với ông H.V.K ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ông H.V.K đã kê khai và cung cấp bằng tốt nghiệp đại học kỹ sư ngành xây dựng trắc địa và bản đồ do Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM cấp ngày 26.10.2007. Tuy nhiên qua xác minh, bằng không do trường này cấp.

Cũng theo thông báo, ông H.V.K không được đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày văn bản thông báo được phát hành. Sở Xây dựng Đồng Nai cũng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, chuyển cơ quan điều tra nếu tiếp tục phát hiện các trường hợp tương tự xảy ra.

Trước đó, ngày 9.10, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng đã ra thông báo dừng và không giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với ông N.X.V (45 tuổi, thành phố Đồng Nai) và ông L.Đ.H.T (45 tuổi, TP.HCM) với hành vi tương tự khi lần lượt kê khai và cung cấp bằng tốt nghiệp đại học do Trường đại học Bình Dương và Trường đại học Văn Lang cấp. Tuy nhiên, qua xác minh thì cả 2 văn bằng này đều không do các trường này cấp.

Thu hồi 9 chứng chỉ hành nghề đã cấp

Cũng trong thời gian từ tháng 8.2025 đến nay, qua rà soát văn bằng của các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, đối chiếu với nội dung xác nhận của các trường đào tạo tương ứng, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã phát hiện 9 cá nhân giả mạo giấy tờ (bằng đại học), kê khai không trung thực trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Cụ thể:

N.H.P.N (36 tuổi, thành phố Đồng Nai) giả mạo bằng của Trường đại học Tôn Đức Thắng.

N.Đ.O (52 tuổi, TP.HCM) giả mạo bằng của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.

N.M.Đ (42 tuổi, TP.HCM) giả mạo bằng của Trường đại học Văn Lang.

N.M.Đ (47 tuổi, TP.HCM) giả mạo bằng của Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

H.Đ.T (41 tuổi, tỉnh Hà Tĩnh) giả mạo bằng của Trường đại học Giao thông vận tải.

L.V.P (41 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) giả mạo bằng của Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM.

N.V.B (42 tuổi, TP.HCM) giả mạo bằng của Trường đại học Bình Dương.

H.Đ.T (41 tuổi, TP.HCM) giả mạo bằng của Trường đại học Tôn Đức Thắng.

P.A.T (54 tuổi, TP.HCM) giả mạo bằng của Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM.

Sau khi phát hiện các trường hợp giả mạo giấy tờ, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi, tiêu hủy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã cấp.

