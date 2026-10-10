Phát hiện 2 cá nhân sử dụng bằng giả để xin cấp chứng chỉ hành nghề

Ngày 9.10, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai ra thông báo dừng và không giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với ông N.X.V (45 tuổi, ở thành phố Đồng Nai), và ông L.Đ.H.T (45 tuổi, ở TP.HCM) vì phát hiện sử dụng bằng giả.

Thông báo dừng và không cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với ông N.X.V và L.Đ.H.T của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, 2 người này đã có hành vi "giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ", vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2, điều 29 Nghị định số 212 (năm 2026 của Chính phủ).

Cụ thể, ông N.X.V kê khai và cung cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp do Trường đại học Bình Dương cấp ngày 22.12.2006. Nhưng qua xác minh văn bằng này không do Trường đại học Bình Dương cấp.

Còn ông L.Đ.H.T kê khai và cung cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp do Trường đại học Văn Lang cấp ngày 29.8.2006. Nhưng qua xác minh văn bằng này không do Trường đại học Văn Lang cấp.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã thông báo đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời công khai thông tin các cá nhân này lên trang web của sở, ngoài ra còn xem xét chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo luật định liên quan.

Sở Xây dựng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, chuyển cơ quan điều tra nếu tiếp tục phát hiện các trường hợp tương tự xảy ra.

Phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bằng cấp giả

Liên quan đến bằng cấp giả, trước đó, tháng 9.2026, qua rà soát văn bằng của các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, đối chiếu với nội dung xác nhận của các trường đào tạo tương ứng (trong thời gian từ tháng 8.2025 đến nay), Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng đã phát hiện 4 cá nhân giả mạo giấy tờ (bằng đại học), kê khai không trung thực trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Cụ thể, N.H.P.N (36 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) sử dụng bằng giả của Trường ĐH Tôn Đức Thắng; N.Đ.O (52 tuổi, ở TP.HCM) sử dụng bằng giả của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; N.M.Đ (42 tuổi, ở TP.HCM) sử dụng bằng giả của Trường ĐH Văn Lang; N.M.Đ (47 tuổi, ở TP.HCM) sử dụng bằng giả của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Sau khi phát hiện các trường hợp trên sử dụng bằng giả, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi, tuyên hủy chứng chỉ hành nghề đã cấp cho cả 4 cá nhân.