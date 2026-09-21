Thu hồi chứng chỉ hành nghề của 4 cá nhân do sử dụng bằng đại học giả

Ngày 21.9, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết qua rà soát văn bằng của các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, đối chiếu với nội dung xác nhận của các trường đào tạo tương ứng (trong thời gian từ tháng 8.2025 đến nay), đơn vị đã phát hiện 4 cá nhân giả mạo giấy tờ (bằng đại học), kê khai không trung thực trong hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã thông báo vụ việc đến các cơ quan trên địa bàn và các Sở Xây dựng trên cả nước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, N.H.P.N (36 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) sử dụng bằng giả của Trường ĐH Tôn Đức Thắng; N.Đ.O (52 tuổi, ở TP.HCM) sử dụng bằng giả của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội; N.M.Đ (42 tuổi, ở TP.HCM) sử dụng bằng giả của Trường ĐH Văn Lang; N.M.Đ (47 tuổi, ở TP.HCM) sử dụng bằng giả của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Sau khi phát hiện các trường hợp trên, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi, tuyên hủy chứng chỉ hành nghề đã cấp cho cả 4 cá nhân.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng thông báo đến cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan được biết và rà soát các hợp đồng đã ký, không hợp đồng các cá nhân nêu trên thực hiện hoạt động xây dựng liên quan đến bằng cấp giả và chứng chỉ hành nghề đã bị thu hồi, tuyên hủy.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, chuyển cơ quan điều tra nếu tiếp tục phát hiện các trường hợp tương tự xảy ra.