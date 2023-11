Xử lý nghiêm người sử dụng bằng giả

Như Thanh Niên đã thông tin, lãnh đạo Trường CĐ Công thương Việt Nam (CĐCTVN) cho biết vào đầu tháng 9.2023, ông N.T.H được nhận vào làm việc theo diện thử việc tại cơ sở ở TP.HCM. Đến ngày 18.9, nhà trường cho ông N.T.H thử việc ở vị trí trưởng khoa công nghệ thông tin.



Nhà trường xác minh bằng tiến sĩ của ông N.T.H không có trong dữ liệu lưu trữ NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Khi nộp hồ sơ, người này cung cấp cho trường bằng tiến sĩ với tên N.T.H (sinh ngày 13.8.1981), ngành khoa học máy tính được cấp năm 2021, số hiệu văn bằng QH: 22086798528xx. Ông H. còn cung cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành tin học, cấp năm 2010. Cả 2 văn bằng đều thể hiện nơi cấp là Trường ĐH Khoa học tự nhiên (KHTN), ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ông Phạm Đức Trọng, Trưởng phòng Truyền thông, Trường CĐCTVN, thông tin thêm: "Theo quy trình tuyển dụng, sau khi nhận được hồ sơ, trường sẽ xác minh văn bằng của ứng viên. Chúng tôi đã gửi bản công chứng bằng tiến sĩ mang tên N.T.H sang Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia TP.HCM, để xác minh. Kết quả cho thấy thông tin trên văn bằng này không đúng với dữ liệu lưu trữ".

Sau đó, nhà trường đã gọi ông H. lên làm việc nhưng ông này vẫn khẳng định bằng cấp của mình là do Trường ĐH KHTN cấp. Nhà trường yêu cầu ông H. về Trường ĐH KHTN làm việc rồi nộp lại kết quả xác minh. Tuy nhiên, vào đầu tháng 11, ông H. gửi đơn xin nghỉ việc với lý do bận việc gia đình.

Theo ông Trọng, đây là trường hợp đầu tiên nhà trường phát hiện ứng viên sử dụng văn bằng giả để nộp vào trường.

Được biết, không chỉ sử dụng bằng tiến sĩ giả để nộp vào Trường CĐCTVN, ông H. còn nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Trưởng khoa Khoa học máy tính vào một trường ĐH khác ở TP.HCM, cũng với bằng tiến sĩ tên N.T.H (sinh ngày 13.8.1981), ngành khoa học máy tính nhưng số hiệu văn bằng lại là QH: 0220018000xx cấp ngày 15.9.2022. Khi lãnh đạo trường ĐH này tra cứu số hiệu thì hiển thị tên người khác, không phải ông H.

Ngoài ra, ông H. từng được một trường ĐH khác tại TP.HCM nhận vào làm việc. Tuy nhiên, sau 2 ngày đi dạy, ông H. xin nghỉ việc vì bị phát hiện dùng bằng tiến sĩ giả.

"Sao các trường không báo công an ?"

Nhận xét về trường hợp ông H. sử dụng bằng tiến sĩ giả, bạn đọc (BĐ) Thanh Tam bức xúc: "Chuyện cứ như đùa! Người ta hay làm giả bằng tốt nghiệp THPT và bằng tốt nghiệp ĐH chủ yếu để xin việc làm, còn ông này giả tới bằng tiến sĩ luôn, để xin đi dạy và ứng tuyển trưởng khoa. Nhà trường đã gửi bản công chứng bằng tiến sĩ về trường cấp bằng để xác minh và lòi ra "thông tin trên văn bằng này không đúng với dữ liệu lưu trữ". Không rõ bên công chứng có bị lừa hay không khi công chứng cái bằng giả, hay ông H. cũng làm giả cả bản công chứng văn bằng? Theo tôi, cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ những điều này".

Cùng quan điểm, BĐ Trịnh Cường cho biết: "Chuyện như không thể lại xảy ra thật, mà lại xảy ra ngay thành phố lớn như TP.HCM. Cơ quan công an cần làm rõ việc này và xử lý đúng pháp luật, chứ để ông này đi dạy ở các trường thì quá gay". BĐ Lam Minh thì đặt câu hỏi: "Lẽ ra khi phát hiện bằng giả thì nhà trường nên báo cáo cho cơ quan công an biết. Như vậy thì ông H. không có "cơ hội" mà đi xin việc nhiều nơi. Tôi cứ thắc mắc: Tại sao các trường này lại không báo công an ngay chứ?".

Xử lý nghiêm người sử dụng bằng giả

Để ngăn chặn nạn bằng giả, BĐ Dương Đức Thọ nhận xét: "Nhiều trường quá dễ dãi! Với những hành vi này, người sở hữu bằng cấp, giấy tờ giả sẽ bị điều tra và sẽ bị tội (hoặc đồng phạm) giả mạo chữ ký, con dấu. Bên cạnh đó, ông H. này có thể bị xử lý hình sự tội lừa đảo (nếu giảng dạy có lãnh lương với bậc tương ứng học vị giả). Đừng nghĩ rằng ông H. chưa gây hậu quả, chưa gây thiệt hại mà không truy cứu, ngăn chặn. Hành vi của ông này đã cấu thành tội phạm và đã, đang sử dụng việc vi phạm để lừa đảo xin việc".

Nhiều BĐ cũng bất ngờ khi ông H. đã nộp bằng giả vào nhiều trường, đi dạy ở nhiều trường và bị phát hiện ở nhiều nơi nhưng không nghe nói sự việc được chuyển cho cơ quan công an xử lý. BĐ Tien Hai cho biết: "Nếu ngay từ trường đầu tiên phát hiện bằng giả, báo ngay cho cơ quan công an, thì ông H. sẽ không lừa được nhiều trường khác. Có phải vì các trường ngại phiền phức mà không báo công an?".

"Tôi mong muốn ngành giáo dục có kho dữ liệu về bằng cấp. Khi cần tra cứu, chỉ cần vào máy tính là biết ngay bằng thật hay bằng giả. Đây là cách trị bằng giả nhanh nhất. Nếu gặp phải bằng giả thì báo ngay cho công an. Từ đây công an sẽ làm rõ ai làm bằng giả, ở đâu, còn những người nào khác làm bằng giả… và xử lý theo pháp luật. Như vậy sẽ giảm được nạn làm bằng giả, sử dụng bằng giả", BĐ Khac Hieu ý kiến.

