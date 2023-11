Đà Nẵng: Ngăn chặn vụ dùng giấy tờ giả để rút hồ sơ gốc xe ben

Ngày 4.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án sử dụng giấy tờ giả để mua bán xe ben.



Trước đó, tháng 4.2022, Nguyễn Văn Trung (42 tuổi, ngụ xã Tề Lỗ, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thông qua dịch vụ môi giới đã mua 2 xe ben BS 43H-001.86 và BS 43H-002.68 với giá 2,2 tỉ đồng từ một người đàn ông ngụ Đồng Nai (chưa rõ lai lịch).

Do xe đang thế chấp tại ngân hàng nên hai bên thỏa thuận cho Trung trả trước 1,3 tỉ đồng và nhận 2 xe ben về Vĩnh Phúc để sử dụng. 2 tháng sau, người đàn ông Đồng Nai sẽ xóa thế chấp và bàn giao hồ sơ gốc, để Trung thanh toán đủ 900 triệu đồng còn lại.

Tháng 5.2022, Trung tiếp tục nhờ dịch vụ môi giới bán 2 xe ben trên cho một người ở Sơn La (không rõ lai lịch) với giá 2,4 tỉ đồng. Đến lượt Trung nhận trước 1,5 tỉ đồng và cam kết 2 tháng sau sẽ rút hồ sơ gốc, sang tên cho người mua mới này và nhận 900 triệu đồng còn lại.

Sau đó, Trung nhiều lần liên hệ người đàn ông ở Đồng Nai để lấy hồ sơ gốc nhưng không được do xe chưa xóa thế chấp. Do bị người mua xe ở Sơn La liên tục đòi hồ sơ, Trung nảy sinh ý định làm giấy tờ giả xóa thế chấp để rút hồ sơ gốc, giao cho người mua để lấy tiền.

Tháng 6.2023, Trung đặt làm giấy tờ giả các hồ sơ liên quan xe ben. Ngày 18.7, Trung nhờ người mang giấy tờ giả nộp vào Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng xin rút hồ sơ gốc, sang tên tỉnh khác đối với 2 xe ben thì bị lực lượng CSGT phát hiện.

Vụ án được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng. Cơ quan điều tra đề nghị những người đã từng môi giới hoặc giao dịch mua bán liên quan đến 2 xe ben BS 43H-001.86 và BS 43H-002.68 với Nguyễn Văn Trung, thì liên hệ Công an TP.Đà Nẵng để phối hợp giải quyết.