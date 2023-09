Đà Nẵng: Thế chấp sổ đỏ giả để lừa đảo vay tiền kinh doanh vé số

Ngày 1.9, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo với thủ đoạn thế chấp sổ đỏ giả để vay tiền.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hòa Vang thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Ngọc Điểm (31 tuổi, ngụ thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Điểm có mối quan hệ làm ăn, hợp tác kinh doanh vé số với bà Lê Thị Nở (ngụ cùng thôn Lệ Sơn Bắc). Điểm mượn tiền bà Nở nhưng không có khả năng trả nợ nên bà Nở không đưa thêm tiền cho Điểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hòa Vang đọc lệnh bắt tạm giam bị can Đặng Ngọc Điểm NGUYỄN TÚ

Do cần tiền để tiếp tục kinh doanh, Điểm nảy sinh ý đồ dùng sổ đỏ giả để thế chấp, vay thêm tiền của bà Nở.

Ngày 22.3, Điểm gửi cho bà Nở hình ảnh sổ đỏ, nói dối về việc Điểm được bà nội tách cho 1 lô đất, cần vay khoảng 500 - 600 triệu đồng và thế chấp bằng lô đất này.

Tin tưởng Điểm cần tiền để giải quyết công việc, ngày 29.3, bà Nở cho Điểm vay 100 triệu đồng, Điểm đưa sổ đỏ cho bà Nở cất giữ.

Bà Nở dùng sổ đỏ này để mượn tiền nhiều người rồi đưa cho Điểm vay tổng cộng 326 triệu đồng. Một thời gian sau, bà Nở mang sổ đỏ đi xác minh thì phát hiện sổ đỏ giả. Lúc này, Điểm cũng thừa nhận đã dùng sổ đỏ giả.

Do Điểm vẫn không trả tiền nên bà Nở làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Điểm đến Công an H.Hòa Vang.

Làm việc với cơ quan công an, Điểm quanh co, không thành khẩn, cụ thể về nguồn gốc sổ đỏ giả. Điểm khai lấy từ một người bà con ở thôn Lệ Sơn Bắc, nhưng không chứng minh được, trong khi người liên quan lại không thừa nhận đưa sổ đỏ giả cho Điểm và không liên quan đến vụ lừa đảo. Hiện Công an H.Hòa Vang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.