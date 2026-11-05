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    Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà'

    Ngọc Lê
    Ngọc Lê
    Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh, chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà', về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải video chứa thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

    Ngày 4.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (36 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

    Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà'- Ảnh 1.

    Khởi tố, bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”

    ẢNH: CTV

    Trước đó, Công an TP.HCM tiếp nhận kiến nghị của Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM về việc một tài khoản Facebook đăng tải video chứa thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, quy kết sai sự thật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của công ty.

    Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định tài khoản Facebook "Thanh Thật Thà" do Trần Minh Thanh tạo lập và sử dụng.

    Ngày 24.10, Thanh đăng tải video dài gần 10 phút với nội dung so sánh, đánh giá các ứng dụng gọi xe công nghệ. Trong video, Thanh đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty GSM.

    Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Minh Thanh khai nhận đăng tải video nhằm thu hút người xem, tạo sự chú ý để kiếm tiền từ nền tảng Facebook. Tuy nhiên, Thanh chưa được nền tảng này chi trả do chưa đáp ứng đủ điều kiện.

    Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà'- Ảnh 2.

    Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

    ẢNH: CTV

    Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm pháp lý khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

    Theo Công an TP.HCM, hành vi đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

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    Công An TP.HCM chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” Thanh Thật Thà đăng tin sai sự thật

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