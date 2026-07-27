Các tính năng đáng chú ý của ứng dụng SOS An ninh trật tự - CATP HCM

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể gửi thông tin về tai nạn, sự cố cháy nổ hoặc sự việc liên quan đến an ninh trật tự đến cơ quan chức năng. Đây là chức năng trung tâm của SOS An ninh trật tự - CATP HCM, ứng dụng do Công an TP.HCM triển khai nhằm hình thành thêm một kênh tiếp nhận thông tin từ cộng đồng.

Tin báo khẩn cấp đi kèm dữ liệu từ hiện trường

Ngay tại màn hình chính, ứng dụng bố trí ba phím gọi nhanh các đường dây nóng 113, 114 và 115. Cách sắp xếp này giúp người dùng liên hệ trực tiếp với công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy hoặc cấp cứu y tế khi cần hỗ trợ ngay. Bên dưới là nút Tạo tin báo dành cho những trường hợp người dân cần cung cấp nhiều thông tin hơn một cuộc gọi thông thường.

Quy trình tạo tin báo trên SOS An ninh trật tự - CATP HCM được thiết kế theo dạng biểu mẫu. Người dùng chọn loại sự việc, xác định địa điểm, thời gian xảy ra và nhập nội dung mô tả. Hình ảnh hoặc video có thể được đính kèm để cơ quan tiếp nhận có thêm dữ liệu ban đầu trước khi xác minh.

Giao diện ứng dụng thiết kế tối giản, giúp người dân có thể gửi tin báo khẩn cấp hoặc thông thường cho nhiều sự việc một cách dễ dàng và nhanh chóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mỗi tin báo hỗ trợ tối đa ba hình ảnh hoặc video với dung lượng 20 MB. Phần mô tả giới hạn 500 ký tự và có thêm nút nhập bằng giọng nói. Đây là chi tiết hữu ích trong tình huống người gửi đang ở hiện trường hoặc khó thao tác bằng bàn phím.

Ngoài biểu mẫu thông thường, nút SOS nằm nổi bật ở giữa thanh điều hướng. Khi nhấn vào, người dùng có thể chọn nhanh một trong các tình huống như tai nạn giao thông, hỏa hoạn hoặc cháy nổ, trộm vào nhà và an ninh trật tự. Ứng dụng sẽ yêu cầu xác nhận trước khi gửi tín hiệu, sau đó nhắc người dùng giữ liên lạc để đơn vị chức năng hỗ trợ.

Hai phương thức này phục vụ những nhu cầu khác nhau. Cuộc gọi 113, 114 hoặc 115 phù hợp khi cần trao đổi trực tiếp. Tin báo trên ứng dụng có lợi thế ở khả năng gửi kèm vị trí, hình ảnh, video và thời điểm xảy ra vụ việc.

Để sử dụng đầy đủ chức năng, người dùng phải đăng nhập và xác thực thông tin cá nhân bằng cách quét mã QR trên căn cước công dân. SOS An ninh trật tự - CATP HCM cũng yêu cầu bổ sung số điện thoại. Việc xác thực giúp tin báo gắn với một tài khoản cụ thể, qua đó nâng cao trách nhiệm của người cung cấp thông tin.

Người dân có thể theo dõi kết quả xử lý theo thời gian thực

Điểm đáng chú ý của ứng dụng nằm ở khả năng theo dõi tin báo sau khi gửi. Thay vì người dân phải tự gọi lại để hỏi thông tin đã được tiếp nhận hay chưa, hệ thống hiển thị trạng thái ngay trong danh sách cá nhân.

Các tin báo được sắp xếp theo những nhóm như Đã gửi, Đã trả lời và Tin SOS. Mỗi mục lưu lại loại sự việc, thời gian, địa điểm và nội dung. Trạng thái có thể thay đổi từ Đã gửi sang Đã tiếp nhận, Đã xử lý hoặc Không chính xác.

Theo dõi tin báo trên ứng dụng SOS An ninh trật tự - CATP HCM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phần Thông báo tiếp tục chia dữ liệu thành ba nhóm Cảnh báo, Thông báo và Hệ thống. Trong đó, mục Hệ thống ghi nhận tiến độ xử lý tin báo. Người dùng có thể biết phản ánh đang được xem xét hay đã hoàn tất mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Tra cứu phạt nguội và camera giao thông với SOS An ninh trật tự - CATP HCM

SOS An ninh trật tự - CATP HCM còn đóng vai trò như một cổng tra cứu dành cho người dân TP.HCM. Ứng dụng hiển thị vị trí trụ sở công an, đơn vị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và cơ sở y tế trên bản đồ. Mỗi địa điểm đi kèm địa chỉ, số điện thoại và nút định vị.

Tra cứu thông tin liên lạc của các cơ quan chức năng trên ứng dụng SOS An ninh trật tự - CATP HCM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với phương tiện giao thông, người dân có thể nhập biển số để kiểm tra phạt nguội. Kết quả hiển thị loại lỗi, thời gian, địa điểm vi phạm, trạng thái và đơn vị xử lý. Ứng dụng này hỗ trợ tra cứu biển số xe mất cắp, kèm thông tin nhận dạng như loại xe, màu sắc và hãng sản xuất.

Các tiện ích khác như tra cứu phạt nguội, tra cứu biển số xe bị mất cắp hoặc đọc tin tức cũng có mặt trên ứng dụng SOS An ninh trật tự - CATP HCM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Danh sách camera giao thông cũng được đặt trên bản đồ, cho phép tìm theo khu vực hoặc tuyến đường. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng được cập nhật các tin cảnh báo lừa đảo, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, cùng thông tin thời tiết và chất lượng không khí.

Việc đưa nhiều tiện ích vào một nền tảng giúp SOS An ninh trật tự - CATP HCM vượt ra ngoài vai trò của một nút báo động. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn đúng kênh cho từng tình huống, cung cấp thông tin chính xác và chỉ sử dụng SOS khi thực sự cần hỗ trợ khẩn cấp.