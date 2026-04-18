3 người bị phạt tiền vì mất hộ chiếu nhưng không khai báo

Công an xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ, cho biết thời gian qua đã phát hiện và xử phạt 3 trường hợp công dân làm mất hộ chiếu nhưng không khai báo theo quy định. Mỗi người bị phạt 1,25 triệu đồng.

Công an xã làm việc hướng dẫn người dân về trình báo mất hộ chiếu ẢNH: CACC

Theo công an, hộ chiếu là giấy tờ quan trọng phục vụ việc xuất nhập cảnh, đồng thời là căn cứ xác định nhân thân của công dân trong nhiều giao dịch.

Tuy nhiên, một số trường hợp khi làm mất hộ chiếu lại chủ quan, không thực hiện việc khai báo kịp thời; qua đó gián tiếp tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng sử dụng giấy tờ vào mục đích trái phép như xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc các vi phạm pháp luật khác.

Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bị mất giấy tờ mà còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan.

Để bảo đảm quyền lợi của bản thân và hỗ trợ công tác quản lý xuất nhập cảnh, Công an xã Vạn Xuân khuyến cáo người dân khi phát hiện mất hộ chiếu cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh; thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo mất; đề nghị hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã mất theo quy định.

Việc chấp hành nghiêm các quy định về khai báo mất hộ chiếu không chỉ giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.

Theo quy định tại khoản 2 điều 21 Nghị định 282 năm 2025, mức phạt tiền từ 500.000 đồng – 2 triệu đồng được áp dụng với các vi phạm: không thông báo theo quy định của pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, tem AB, thẻ ABTC, giấy tờ xuất nhập cảnh khác theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật…