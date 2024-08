3 người chết do lũ quét, sạt lở đất ở Vĩnh Phúc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 13.8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ - 15 giờ ngày 13.8 có nơi trên 60 mm, như: Cao Bồ (Hà Giang) 86,8 mm, An Bình (Hòa Bình) 70,6 mm, Quang Trung (Lạng Sơn) 68,3 mm, Phúc Lương (Thái Nguyên) 62,2 mm…

Nạn nhân bị thương ở Vĩnh Phúc được đưa đi cấp cứu P.H

Từ chiều tối 13.8 đến sáng 14.8, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 100 mm. Từ chiều 14.8, mưa lớn ở Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 13.8 và ngày 14.8, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trước diễn biến mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, 13 tỉnh ở Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Các khu vực được cảnh báo CHỤP MÀN HÌNH

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cùng ngày, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc, do ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 11 - 13.8, trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến từ 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn đã gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Cụ thể, đã có 3 người tử vong, 1 người bị thương. Trong đó, các nạn nhân Như Hồng P. (22 tuổi) và Nguyễn Khánh L. (20 tuổi, cùng trú tại TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) tử vong do nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn. Chị Nguyễn Thị Kim A. (27 tuổi, trú xã Bạch Lưu, H.Sông Lô) tử vong do sạt lở đất làm sập nhà. Ngoài ra, còn 1 nạn nhân khác bị thương là cháu Nguyễn Minh K. (5 tuổi). Sạt lở đất tại đây cũng khiến 1 nhà cấp 4 bị sập, 1 khu nhà vệ sinh bị ảnh hưởng và một số tài sản khác.