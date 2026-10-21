3 người đàn ông dũng cảm nhảy xuống dòng nước chảy xiết cứu thiếu niên 14 tuổi

Chiều 21.10, UBND xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất 3 người đàn ông có hành động dũng cảm, nhảy xuống dòng nước chảy xiết cứu thiếu niên 14 tuổi gặp nạn tối 20.10 ở thôn Phú Hiệp, gồm: Vũ Văn Tuấn (50 tuổi), Lê Văn Thủy (42 tuổi) và Lê Văn Xuân (44 tuổi, cùng ở thôn Phú Hiệp).

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 20.10, do mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ các khu vực đổ về nhanh, gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn xã Phú Riềng. Trong đó, có một số khu vực thuộc thôn Phú Long và thôn Phú Hiệp bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Xã Phú Riềng trao giấy khen đột xuất cho ông Lê Văn Thủy và ông Lê Văn Xuân vì đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn

ẢNH: VŨ NGUYỆN

Trong đêm tối, khi cháu M.T.T (14 tuổi) về nhà, đi qua đoạn cống nước đường liên thôn thuộc tổ 1, thôn Phú Hiệp, xã Phú Riềng đã bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả người và xe. Trong tình thế nguy hiểm, cháu T. may mắn bám được vào cành cây và liên tục kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, 3 anh (Tuấn, Thủy, Xuân) lập tức chạy đến và lao xuống dòng nước xiết cứu thiếu niên 14 tuổi, đưa lên bờ an toàn.

Cháu M.T.T và ông Vũ Văn Tuấn ẢNH: VŨ NGUYỆN

Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Nguyễn Danh Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng nhấn mạnh hành động của 3 người đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đây cũng là nghĩa cử đáng trân trọng cần được biểu dương, nhân rộng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Trước đó, ngày 3.6.2026, UBND xã Phú Riềng cũng đã biểu dương, khen thưởng 5 cá nhân (trong đó có 1 người phụ nữ và 4 người đàn ông) vì đã dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết, ứng cứu kịp thời 3 phụ nữ bị nước cuốn trôi khi cố gắng điều khiển xe máy đi qua khu vực cầu Suối Dên (giáp ranh giữa xã Phú Riềng và xã Thuận Lợi), đưa lên bờ an toàn.

