Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 sai lầm khi tập gym khiến testosterone lao dốc

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/11/2025 00:07 GMT+7

Tập gym được xem là cách hiệu quả để tăng khối cơ và cải thiện thể trạng nam giới. Tuy nhiên, có 3 sai lầm khi tập gym khiến testosterone lao dốc.

3 sai lầm khi tập gym khiến testosterone lao dốc thường gặp gồm:

Tập gym quá mức, thiếu nghỉ ngơi

Không ít nam giới tin rằng tập càng nhiều, càng nặng thì càng tốt. Nhưng thực tế là khi khối lượng, tần suất hoặc cường độ tập luyện vượt quá khả năng phục hồi của cơ thể, hoóc môn testosterone có thể bị ức chế. Hay nói cách khác, luyện tập quá mức, thiếu nghỉ ngơi sẽ dẫn đến giảm testosterone, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

3 sai lầm khi tập gym khiến testosterone lao dốc- Ảnh 1.

Tập quá sức mà thiếu nghỉ ngơi hợp lý sẽ làm giảm nồng độ testosterone ở nam giới

ẢNH: AI

Vì khi tập luyện quá nặng mà không ăn uống, ngủ và hồi phục đầy đủ, cơ thể sẽ tăng tiết hoóc môn căng thẳng cortisol và kích hoạt quá mức hệ thần kinh giao cảm. Tình trạng này làm ức chế tín hiệu thần kinh từ vùng hạ đồi tới tuyến yên, khiến tuyến yên giảm tiết hoóc môn LH và FSH. Đây là 2 hoóc môn chịu trách nhiệm kích thích tinh hoàn sản xuất testosterone.

Kết quả là nồng độ testosterone giảm, dẫn đến mệt mỏi, giảm khối cơ và suy giảm khả năng hồi phục. Nam giới còn bị giảm ham muốn tình dục, mất khối cơ hoặc tăng mỡ khó kiểm soát.

Bác sĩ ơi: Ăn chay sai cách, tưởng khỏe mà dễ bệnh

Tập cardio quá nhiều

Một sai lầm khác của nam giới là dành quá nhiều thời gian cho các bài cardio, chẳng hạn chạy bộ hay đạp xe, mà bỏ qua hoặc tập quá ít bài nâng tạ. Điều này có thể không kích thích được testosterone, thậm chí gây ức chế.

Dù các bài tập độ bền có lợi cho sức khỏe nhưng khi xét đến tác động lên testosterone thì tập sức mạnh, đặc biệt là squat, sẽ kích hoạt loại hoóc môn này tốt hơn. Các chuyên gia khuyến cáo nam giới cần một chương trình luyện tập cân bằng, kết hợp cả tập gym và cardio. Nếu mục tiêu tăng cường testosterone thì hạn chế tập các bài cardio quá dài hoặc quá thường xuyên.

Thiếu dinh dưỡng

Dinh dưỡng và tổng lượng calo hấp thụ vào là yếu tố thiết yếu để hỗ trợ hoóc môn testosterone. Nếu luyện tập nhiều nhưng ăn uống thiếu hụt, đặc biệt thiếu chất béo lành mạnh hoặc ăn kiêng nghiêm ngặt, thì testosterone sẽ giảm.

Điều này là do loại hoóc môn này được tổng hợp từ cholesterol trong tinh hoàn. Do đó, nếu chế độ ăn quá ít chất béo hoặc cắt giảm sâu calo thì tuyến sinh dục sẽ bị ức chế. Đồng thời, khi năng lượng thấp, cortisol tăng sẽ tạo môi trường không thuận lợi cho testosterone.

Hậu quả khi nam giới ăn kiêng khắc nghiệt, bỏ bữa hoặc tập cường độ cao để cắt mỡ thật nhanh rất có thể gặp tình trạng testosterone thấp, theo Verywellfit.

Tin liên quan

4 thay đổi sức khỏe ở nam giới do bị giảm testosterone

4 thay đổi sức khỏe ở nam giới do bị giảm testosterone

Testosterone là hoóc môn rất quan trọng với nam giới vì ảnh hưởng đến nhiều chức năng sinh lý và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, do tác động của tuổi tác, lối sống hoặc bệnh lý mà nồng độ testosterone sẽ suy giảm.

Khám phá thêm chủ đề

tập gym giảm testosterone testosterone tăng mỡ Chạy bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận