3 sai lầm khi tập gym khiến testosterone lao dốc thường gặp gồm:

Tập gym quá mức, thiếu nghỉ ngơi

Không ít nam giới tin rằng tập càng nhiều, càng nặng thì càng tốt. Nhưng thực tế là khi khối lượng, tần suất hoặc cường độ tập luyện vượt quá khả năng phục hồi của cơ thể, hoóc môn testosterone có thể bị ức chế. Hay nói cách khác, luyện tập quá mức, thiếu nghỉ ngơi sẽ dẫn đến giảm testosterone, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Tập quá sức mà thiếu nghỉ ngơi hợp lý sẽ làm giảm nồng độ testosterone ở nam giới ẢNH: AI

Vì khi tập luyện quá nặng mà không ăn uống, ngủ và hồi phục đầy đủ, cơ thể sẽ tăng tiết hoóc môn căng thẳng cortisol và kích hoạt quá mức hệ thần kinh giao cảm. Tình trạng này làm ức chế tín hiệu thần kinh từ vùng hạ đồi tới tuyến yên, khiến tuyến yên giảm tiết hoóc môn LH và FSH. Đây là 2 hoóc môn chịu trách nhiệm kích thích tinh hoàn sản xuất testosterone.

Kết quả là nồng độ testosterone giảm, dẫn đến mệt mỏi, giảm khối cơ và suy giảm khả năng hồi phục. Nam giới còn bị giảm ham muốn tình dục, mất khối cơ hoặc tăng mỡ khó kiểm soát.

Tập cardio quá nhiều

Một sai lầm khác của nam giới là dành quá nhiều thời gian cho các bài cardio, chẳng hạn chạy bộ hay đạp xe, mà bỏ qua hoặc tập quá ít bài nâng tạ. Điều này có thể không kích thích được testosterone, thậm chí gây ức chế.

Dù các bài tập độ bền có lợi cho sức khỏe nhưng khi xét đến tác động lên testosterone thì tập sức mạnh, đặc biệt là squat, sẽ kích hoạt loại hoóc môn này tốt hơn. Các chuyên gia khuyến cáo nam giới cần một chương trình luyện tập cân bằng, kết hợp cả tập gym và cardio. Nếu mục tiêu tăng cường testosterone thì hạn chế tập các bài cardio quá dài hoặc quá thường xuyên.

Thiếu dinh dưỡng

Dinh dưỡng và tổng lượng calo hấp thụ vào là yếu tố thiết yếu để hỗ trợ hoóc môn testosterone. Nếu luyện tập nhiều nhưng ăn uống thiếu hụt, đặc biệt thiếu chất béo lành mạnh hoặc ăn kiêng nghiêm ngặt, thì testosterone sẽ giảm.

Điều này là do loại hoóc môn này được tổng hợp từ cholesterol trong tinh hoàn. Do đó, nếu chế độ ăn quá ít chất béo hoặc cắt giảm sâu calo thì tuyến sinh dục sẽ bị ức chế. Đồng thời, khi năng lượng thấp, cortisol tăng sẽ tạo môi trường không thuận lợi cho testosterone.

Hậu quả khi nam giới ăn kiêng khắc nghiệt, bỏ bữa hoặc tập cường độ cao để cắt mỡ thật nhanh rất có thể gặp tình trạng testosterone thấp, theo Verywellfit.