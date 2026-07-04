3 sai lầm phổ biến khi dùng chỉ nha khoa

Đánh răng kết hợp với dùng chỉ nha khoa sẽ giúp làm sạch kẽ răng tốt hơn so với chỉ đánh răng. Chỉ nha khoa giúp giảm mảng bám và viêm nướu hiệu quả hơn. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ đạt được khi sử dụng đúng cách, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chỉ nha khoa có thể làm sạch những vị trí kẽ răng mà bàn chải thông thường không thể chạm đến ẢNH: N,Quý tạo từ AI

Dưới đây là những sai lầm thường thấy khi dùng chỉ nha khoa:

Dùng lực quá mạnh khiến nướu bị thương

Một sai lầm thường gặp là dùng lực quá mạnh khi luồn chỉ qua kẽ răng. Một số người có thói quen ấn chỉ nha khoa vào kẽ răng để sợi chỉ nhanh chóng đi xuống, khiến chỉ cắt mạnh vào nướu. Điều này có thể gây đau, làm nướu bị trầy xước và chảy máu.

Nếu mới dùng chỉ nha khoa và thấy nướu chảy máu nhẹ trong vài ngày đầu thì cũng không nên quá lo lắng. Đây có thể là dấu hiệu nướu đang bị viêm do mảng bám tích tụ lâu ngày.

Khi mảng bám được làm sạch thường xuyên, tình trạng viêm sẽ giảm và nướu cũng ít chảy máu hơn. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp vệ sinh đúng cách trong khoảng 1 - 2 tuần mà nướu vẫn thường xuyên chảy máu hoặc sưng đau. Khi đó, người dùng nên đến nha sĩ để kiểm tra vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh nha chu.

Để tránh làm tổn thương nướu, hãy nhẹ nhàng đưa sợi chỉ vào kẽ bằng động tác di chuyển chỉ qua lại, sau đó di chuyển dọc theo mặt cạnh của răng thay vì cắt ngang vào mô nướu.

Đưa chỉ vào kẽ răng rồi kéo ra ngay

Dùng chỉ nha khoa không chỉ đơn giản là luồn sợi chỉ vào kẽ răng để lấy thức ăn mắc kẹt rồi kéo ra. Thực tế, cách làm này chỉ giúp loại bỏ các mảnh thức ăn lớn, trong khi mảng bám vi khuẩn vẫn còn bám chặt trên bề mặt răng. Chính lớp mảng bám này mới là nguyên nhân dẫn đến sâu răng, viêm nướu và hôi miệng.

Để chỉ nha khoa phát huy tác dụng, sau khi đưa sợi chỉ nhẹ nhàng vào kẽ răng, người dùng nên uốn chỉ ôm sát một mặt răng theo hình chữ U. Sau đó, di chuyển sợi chỉ lên xuống nhiều lần từ dưới đường viền nướu lên mặt nhai để làm sạch mảng bám.

Hiệp hội Nha khoa Mỹ cho biết mục tiêu của chỉ nha khoa không chỉ là lấy thức ăn mắc kẹt mà còn loại bỏ mảng bám ở những vị trí bàn chải không chạm tới được. Điều này rất quan trọng vì giúp giảm nguy cơ viêm nướu và sâu ở kẽ răng.

Tin rằng ai cũng dùng chỉ nha khoa được

Không phải ai cũng có cấu trúc răng giống nhau. Do vậy, cũng không có một dụng cụ làm sạch kẽ răng phù hợp cho tất cả mọi người. Trên thực tế, vẫn còn nhiều dụng cụ khác có thể phù hợp hơn tùy từng trường hợp.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Dentistry Journal cho thấy hiệu quả làm sạch kẽ răng phụ thuộc vào hình dạng của kẽ răng, mức độ nha chu và kỹ thuật vệ sinh răng miệng. Với những người có khoảng kẽ răng đủ rộng, bàn chải kẽ răng thường giúp loại bỏ mảng bám và giảm viêm nướu hiệu quả hơn chỉ nha khoa.

Ngược lại, khi các răng khít nhau khiến bàn chải không thể đưa vào, chỉ nha khoa sẽ là lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, những người đang niềng răng, có cầu răng, cấy ghép implant hoặc gặp khó khi cầm nắm có thể cân nhắc sử dụng chỉ nha khoa có cán, máy tăm nước hoặc các dụng cụ làm sạch kẽ răng khác, theo Healthline.