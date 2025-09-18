3 serum trắng da, chống lão hóa giúp nàng 30+ ‘hack tuổi’, lên kệ là mua luôn





1. Serum trắng da chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Top 1 serum trắng da, 'chống già' gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin với hơn 37 năm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Serum Retinoid Face Serum sở hữu phức hợp Tri-RetinX (sự kết hợp của 3 retinol thực vật là Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel) tăng cường sản sinh collagen, elastin cho làn da căng trẻ, chống lão hóa da và cải thiện nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

Bên cạnh đó, serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn chứa chiết xuất trà xanh, chiết xuất cam thảo, Acid Hyaluronic dưỡng ẩm và chống ô xy hóa giúp cho làn da căng bóng ngậm nước giảm hình thành nếp nhăn. Đặc biệt, sự cộng hưởng của 3 retinol tạo nên hiệu quả chống lão hóa cho làn da trắng hồng rạng ngời, mà không gây kích ứng, không bong tróc hay mẩn đỏ. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da lần đầu tiên sử dụng retinol.

https://www.facebook.com/reel/1391462348401963

Thành phần chính: Phức hợp Tri-RetinX (Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel), chiết xuất trà trắng, chiết xuất trà xanh, chiết xuất cam thảo, a xít Hyaluronic.

Ưu điểm nổi bật:

• Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mịn ngậm nước giảm sự hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

• Tăng cường sản sinh collagen cho làn da căng trẻ và tươi sáng đều màu.

• Khả năng chống lão hóa mạnh mẽ nhờ phức hợp 3 retinol thuần thực vật mà không gây kích ứng, bong tróc.

• Làm đầy nếp nhăn và vết chân chim sau một thời gian ngắn sử dụng đều đặn.

• Chống lại sự hoạt động của gốc tự do giảm hình thành nám sạm, lão hóa cho làn da trắng sáng hơn.

• Kết cấu dạng kem màu vàng nhạt thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít.

• Phù hợp với mọi làn da, không gây bong tróc hay mẩn đỏ; kể cả da nhạy cảm hay da lần đầu sử dụng retinol.

Nhược điểm: Gần như không có nhược điểm, có chăng chỉ là khan hiếm hàng hóa mà thôi.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000 đồng/ 30ml

https://www.facebook.com/reel/1877659352687511

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html

2. Serum dưỡng da trắng khỏe VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Top 2 seurm trắng da, chống lão hóa thuộc về thương hiệu VI Derm cũng đến từ nước Mỹ. Serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate có chứa vitamin C dẫn xuất Tetrahexyldecyl Ascorbate 10% với khả năng tan trong dầu nên thẩm thấu vào tận sâu lớp trung bì và phát huy hiệu quả làm sáng da, chống lão hóa nhanh.

Không chỉ tăng cường tổng hợp collagen, làm mờ thâm nám. Mà VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate còn hỗ trợ chống ô xy hóa và bảo vệ da khỏi các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do sản sinh do tia UV cùng các yếu tố môi trường khác.

Thành phần chính: Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C) 10%, Cyclopentasiloxane, Dimethicon.

Ưu điểm nổi bật:

• Bổ sung độ ẩm giúp cho làn da tươi sáng, hồng hào hơn sau 7 ngày sử dụng.

• Hỗ trợ phục hồi tế bào tổn thương và bảo vệ làn da khỏi gốc tự do giảm nám sạm, lão hóa.

• Ức chế sản sinh melanin làm mờ đốm nâu, thâm mụn, tàn nhang cho làn da dần tươi sáng đều màu.

• Tăng cường sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi cho làn da săn chắc hơn và giảm tình trạng da chảy xệ.

• Cải thiện cho làn da khỏe mạnh hơn, chống lại các tác động có hại từ môi trường như tia UV, ô nhiễm.

• Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

• Công thức nhẹ nhàng, thành phần lành tính và không gây kích ứng hay tình trạng châm chích mỗi khi sử dụng; phù hợp với cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Giá hơi cao mà hiệu quả làm sáng và trẻ hóa làn da nên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em tuổi 30+.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-duong-trang-vi-derm-vitamin-c-brightening-concentrate.html

3. Serum sáng da, chống lão hóa MD CARE VitaC-Arbutin Serum - Whitening Advanced Formula

Top 3 serum trắng da chống lão hóa đang được các nàng tuổi 30+ yêu chuộng là siêu phẩm đến từ thương hiệu MD CARE thuần Việt. Với sự kết hợp của các hoạt chất 5% VitaC Niosome, 3% Tranexamic, 2% Arbutin, Hexylresorcinol, Niacinamide... cùng công nghệ Biodefense System; tinh chất MD CARE VitaC-Arbutin Serum cân bằng hệ vi sinh và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi giúp phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da tươi sáng, khỏe mạnh từ bên trong.

Bên cạnh đó, MD CARE VitaC-Arbutin Serum còn sở hữu công nghệ Hydraburst sử dụng ma trận lưới HA chứa các phân tử nước siêu nhỏ. Khi tiếp xúc với da, các phân tử này "bùng nổ," cung cấp độ ẩm sâu, thẩm thấu nhanh, mang lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu mà không bết dính.

Thành phần chính: 5% VitaC Niosome, 3% Tranexamic, 2% Arbutin, Hexylresorcinol, Niacinamide, Rice Protein Hydrolyzed.

Ưu điểm nổi bật:

• Công thức tiên tiến giúp cải thiện độ đồng đều màu da, hạn chế tình trạng xỉn màu, mờ thâm hiệu quả, mang lại diện mạo tươi sáng và rạng rỡ.

• Hỗ trợ làm mờ vết thâm, nám và đốm nâu, khắc phục tình trạng da tăng sắc tố, đồng thời nuôi dưỡng để da sáng mịn và đều màu hơn.

• Kích thích quá trình tái tạo collagen tự nhiên, cải thiện độ đàn hồi, giúp da săn chắc, căng mượt và làm mờ các dấu hiệu lão hóa sớm.

• Tạo lớp khiên chắn vững chắc trước các tác nhân gây hại từ môi trường, cải thiện bề mặt da, mang đến làn da mịn màng, khỏe khoắn và trẻ trung lâu dài.

• Kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng và không gây nhờn rít hay cảm giác châm chích.

• Hạn chế được tình trạng vitamin C bị oxy hóa trong quá trình sử dụng. Phù hợp với mọi làn da, kể da nhạy cảm.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng nên các bạn nhớ mua ngay khi có hàng nhé.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 790.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/serum-sang-da-md-care-vitac-arbutin-serum-whitening-advanced-formula.html