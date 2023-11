3 sinh viên gốc Palestine bị bắn ở Mỹ, nghi ngờ động cơ là lòng thù hận

Theo Reuters, cảnh sát thành phố Burlington (thuộc bang Vermont) ngày 26.11 cho biết một người đàn ông đã dùng súng lục bắn 3 sinh viên trên đường phố gần Đại học Vermont vào tối 25.11. Nghi phạm tấn công sau đó bỏ chạy.



Cảnh sát cho biết hai nạn nhân là công dân Mỹ và người thứ ba thuộc diện định cư hợp pháp, tất cả đều 20 tuổi. Theo cảnh sát, 2 trong số 3 sinh viên đeo keffiyeh, loại khăn quàng cổ họa tiết ca rô đen trắng theo truyền thống trang phục Trung Đông, vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Hiện trường vụ nổ súng REUTERS

Theo Viện Hiểu biết Trung Đông, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ người Palestine, các nạn nhân đã nói tiếng Ả Rập khi bị tấn công. Tổ chức này cũng cho biết kẻ tấn công đã nổ súng vào 3 nam thanh niên sau khi anh ta bắt đầu la lớn và quấy rối. Cảnh sát cho biết anh ta đã bắn 4 phát súng mà không nói một lời.

Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh các sự vụ mang tính bài Hồi giáo và bài Do Thái gia tăng trên khắp nước Mỹ kể từ khi xung đột quân sự mới nhất giữa lực lượng Hamas của Palestine và Israel nổ ra ở Trung Đông vào ngày 7.10.

"Vào thời điểm căng thẳng như vậy, không ai có thể nhìn vào vụ việc này mà không nghi ngờ rằng đây có thể là tội ác xuất phát từ lòng thù hận... Tôi đã liên hệ với các đối tác điều tra và công tố liên bang để chuẩn bị nếu việc đó được chứng minh", Cảnh sát trưởng Burlington Jon Murad cho biết trong một tuyên bố hôm 26.11.

"Có dấu hiệu cho thấy vụ nổ súng này có thể được thúc đẩy bởi lòng thù hận và khả năng này đang được cảnh sát ưu tiên", Thị trưởng Miro Weinberger của Burlington bình luận.

Trước đó trong ngày 26.11, gia đình các nạn nhân đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi nhà chức trách điều tra vụ nổ súng theo hướng tội ác có động cơ thù hận. Ủy ban Chống phân biệt đối xử người Mỹ gốc Ả Rập (ADC), một nhóm vận động có trụ sở tại Mỹ, cũng như kêu gọi tương tự.

Gia đình 3 sinh viên cho biết cả ba đều tốt nghiệp trường trung học Ramallah Friends ở Bờ Tây trước khi đến Mỹ học đại học. Hai trong số họ đang ghé thăm nhà gia đình sinh viên thứ ba ở Burlington nhân dịp lễ Tạ ơn.

Cảnh sát cho biết cả 3 vẫn đang được chăm sóc y tế trong ngày 26.11, trong đó 2 người bị thương do đạn bắn vào thân trên và một người bị bắn vào chi dưới. "Hai người đã ổn định, trong khi một người bị thương nặng hơn nhiều", cảnh sát tiết lộ.

Không chỉ tại Mỹ, Xung đột Hamas - Israel đã dẫn đến những phản ứng gay gắt cùng làn sóng biểu tình sôi sục trên toàn cầu, giữa một bên ủng hộ Palestine và một bên ủng hộ Israel, khiến chính phủ nhiều nước phải lên tiếng cảnh báo về các mối đe dọa an ninh.

Reuters đưa tin ước tính khoảng 50.000 người đã xuống đường biểu tình phản đối chủ nghĩa bài Do Thái ở thủ đô London của Anh hôm 26.11. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ ghi "Sát cánh với người Do Thái ở Anh" và "Không khoan nhượng đối với những người bài Do Thái". Họ cũng mang theo ảnh chân dung các con tin Israel bị Hamas bắt giữ.

Cuộc tuần hành diễn ra một ngày sau cuộc biểu tình mới nhất của những người ủng hộ Palestine ở London nhằm kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Cảnh sát ước tính 45.000 người đã tham gia cuộc biểu tình hôm 25.11.

Cảnh sát London đã được trình báo về 554 sự vụ mang tính bài Do Thái từ ngày 1.10 đến ngày 1.11, tăng hơn 10 lần so với 44 vụ một năm trước đó. Các báo cáo về hành vi kỳ thị người Hồi giáo gần như tăng gấp ba với 220 vụ trong cùng giai đoạn.