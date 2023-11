Mỹ hết nghi ngờ Palestine về số liệu thương vong ở Gaza?

Số người chết ở Gaza là chủ đề tranh luận liên quan phản ứng của Israel sau cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas. Theo chính quyền Israel, các tay súng đã giết chết 1.200 người và bắt cóc hơn 200 người khác. Israel hôm 10.11 đã điều chỉnh giảm số người thiệt mạng từ con số ban đầu là 1.400.

Trong khi đó, hãng Al Jazeera ngày 11.11 dẫn số liệu của cơ cơ quan y tế Gaza xác nhận 11.000 người Palestine, trong đó có 4.506 trẻ em, đã thiệt mạng trong hơn 1 tháng giao tranh vừa qua. Trước đây, Mỹ tỏ ra nghi ngờ về số liệu này.

Nhiều người dân ở Gaza phải sơ tán để tránh các đợt không kích liên tục REUTERS

Trước đó, khi Hamas cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết 500 người trong khu bệnh viện ở Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt câu hỏi về tính chính xác của số liệu này. Thời điểm đó, tình báo Israel và Mỹ cho rằng vụ nổ rất có thể là do một tên lửa bắn không theo ý muốn của Hamas. Một cuộc điều tra của The Wall Street Journal cũng đưa ra kết luận tương tự.

"Tôi không tin Palestine đang nói sự thật về số lượng người thiệt mạng", ông Biden nói.

Các bệnh viện Gaza cũng trở thành mục tiêu tấn công của Israel

Tuy nhiên, theo tờ The Wall Street Journal, mọi thứ đang thay đổi theo chiều ngược lại. Hôm 8.11, bà Barbara Leaf, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông, phát biểu tại Điện Capitol rằng tổng số người chết ở Gaza có thể cao hơn. "Thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ rằng chúng rất cao và có thể chúng thậm chí còn cao hơn mức được nêu ra", bà nói.

Việc dần tin vào dữ liệu do Palestine cung cấp là một sự thay đổi tương đối lớn trong chính quyền Tổng thống Biden.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ và Nhà Trắng từ chối bình luận. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết hàng nghìn người đã chết ở Gaza nhưng họ không thể xác định con số chính xác. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói cơ quan này "không thể đưa ra xác nhận độc lập về con số này".

Quy mô thương vong của người Palestine đã khơi dậy sự đồng cảm của công chúng đối với người Palestine và làm dấy lên sự chỉ trích đối với chiến dịch trên bộ của Israel, mà Israel cho là cần thiết để loại bỏ Hamas và bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công tiếp theo.

Israel cho biết Hamas đã thâm nhập vào cơ sở hạ tầng dân sự, sử dụng người dân Gaza làm lá chắn sống. Hamas phủ nhận điều này. Trong khi đó, nhiều quan chức hàng đầu, trong đó có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, đã mô tả cách tiếp cận của Israel là "quá đáng".

Tờ The Guardian ngày 11.11 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mô tả tình hình thực tế ở Gaza, từ việc các bệnh viện phải giải phẫu mà không có thuốc gây mê cho đến việc cứ 10 phút lại có một đứa trẻ thiệt mạng.

"Không nơi nào và không ai được an toàn", Tổng thư ký WHO nói trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 10.11. Theo ông, hệ thống y tế của Gaza "đang suy sụp". Ông cho biết đã có hơn 250 vụ tấn công vào các trung tâm y tế ở Gaza và 25 vụ ở Israel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng trước. Hơn 100 nhân viên của Liên Hiệp Quốc đã thiệt mạng.

Hơn nữa, một nửa trong số 36 bệnh viện ở Gaza và 2/3 trung tâm chăm sóc sức khỏe ở đây đều bị đóng cửa. Những cơ sở vẫn mở cửa đều đang hoạt động quá công suất.