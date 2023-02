3 thanh niên dùng dao phóng lợn đe dọa, gây ra 7 vụ cướp trong 4 ngày

Chiều 23.2, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP.Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Thanh Đạt (17 tuổi), Trương Thành Đạt (17 tuổi) và Lại Quang Long (16 tuổi) cùng trú H.Đông Anh (Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp tài sản, quy định tại điều 168 bộ luật Hình sự.



3 bị can tại cơ quan điều tra HỮU THANH

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 bị can kể trên không có công việc ổn định, thường mang theo dao phóng lợn và lái xe máy không gắn biển số lang thang tại các tuyến đường vắng vẻ trên địa bàn TP.Từ Sơn, trong thời gian từ 1 - 2 giờ hàng ngày.

Khi phát hiện có người đi một mình, các bị can lái xe áp sát và dùng dao phóng lợn đe dọa, cướp tài sản rồi bỏ chạy.

Công an TP.Từ Sơn xác định, với thủ đoạn kể trên, từ ngày 3 - 6.2, các bị can đã liên tiếp gây ra 7 vụ cướp tài sản ở cả TP.Từ Sơn và Hà Nội. Số tiền cướp được, các bị can chia nhau tiêu xài và chơi game online.

Công an TP.Từ Sơn đang mở rộng điều tra vụ án, đề nghị ai là bị hại của nhóm bị can kể trên trình báo với cơ quan chức năng để được phối hợp giải quyết.