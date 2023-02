Đắk Lắk: Khởi tố nhóm bị can 'hội vỡ nợ muốn làm liều' cướp tài sản

Ngày 21.2, tin từ Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Hoàng Kiên (28 tuổi, trú xã Ea Tam, H.Krông Năng), Trần Văn Tường (22 tuổi, trú H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) và Phạm Văn Tuân (38 tuổi, trú H.Ý Yên, Nam Định) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an H.Krông Năng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk ngăn chặn kịp thời 3 bị can trên chuẩn bị hung khí để đi cướp tài sản.

3 bị can Tuân, Tường, Kiên tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, vào ngày 10.2, Công an H.Krông Năng phát hiện trên mạng xã hội có nhóm mang tên "hội những người vỡ nợ muốn làm liều" gồm nhiều thành viên ở các tỉnh thành khác nhau để lại những bình luận với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Krông Năng phát hiện một số người trong nhóm còn nhắn tin, hẹn tập trung đến địa bàn H.Krông Năng, dùng hung khí tấn công, cướp tài sản các đại lý thu mua nông sản rồi trốn sang Campuchia.

Sau đó, Công an H.Krông Năng đã báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo và lên kế hoạch ngăn chặn những người này gây án.

Đến khoảng 14 giờ ngày 11.2, lực lượng công an đã bắt giữ Dương Hoàng Kiên, Trần Văn Tường và Phạm Văn Tuân khi nhóm này đang chuẩn bị hung khí như: kích điện, xà beng, cưa tay… để tấn công cướp tài sản một đại lý thu mua nông sản ở xã Dliê Ya, H.Krông Năng.

Tại cơ quan công an, Tuân khai trước đó nợ khoảng 19 tỉ đồng do đánh bạc, bị chủ nợ đòi nhưng không còn khả năng trả. Vào đêm 30 Tết Quý Mão vừa qua, Tuân nhảy cầu tự tử ở Bình Dương, được công an cứu kịp thời. Thời gian gần đây, Tuân tình cờ đọc được thông tin về "hội những người vỡ nợ muốn làm liều" nên lên Đắk Lắk tham gia nhóm để cướp tài sản.

Còn Kiên khai nhận đang nợ gần 100 triệu khi vay tiền trên các ứng dụng, không có tiền trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền trả nợ.

Còn Tường đang nợ khoảng 40 triệu đồng do vay mượn. Tường cũng đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học ở TP.HCM.