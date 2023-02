Nghệ An: Tạm giữ hình sự nghi can vờ mua hàng để cướp tài sản

Ngày 18.2, thông tin từ Công an H.Tương Dương (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự một nghi can để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Sáng 15.2, bà L.T.H. (61 tuổi) đang bán hàng tại cửa hàng tạp hóa của gia đình ở TT.Thạch Giám, H.Tương Dương, thì có một thanh niên lạ mặt đến hỏi mua hàng. Khi bà H. đang trả lời thì nam thanh niên này bất ngờ giật túi xách, bên trong có 57,1 triệu đồng tiền mặt và 4 chỉ vàng của bà H. rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nghi can Kha Văn Dần tại cơ quan công an C.A

Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Tương Dương đã huy động lực lượng để điều tra, truy tìm thủ phạm và xác định Kha Văn Dần (36 tuổi, ngụ xã Lượng Minh, H.Tương Dương) là nghi can.



Sau đó, công an đã bắt giữ Dần khi nghi can này đang trốn ở khu vực rừng núi thuộc xã Lượng Minh, đồng thời thu giữ 42,8 triệu đồng và 4 chỉ vàng nghi can này đã cướp của nạn nhân.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ giả vờ mua hàng để cướp tài sản.