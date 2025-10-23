3 thập niên Cơ quan Phát triển Pháp đồng hành với Việt Nam

Cơ quan Phát triển Pháp là ngân hàng phát triển lâu đời nhất thế giới, được thành lập vào năm 1941 bởi chính phủ nước này. AFD triển khai chính sách hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp thông qua việc huy động nguồn vốn tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật tại hơn 110 quốc gia trên toàn cầu.

14 bức ảnh được trưng bày cho đến cuối năm nay điểm lại những dấu ấn quan trọng trong hành trình suốt 3 thập niên mà AFD đã đầu tư cho 120 dự án trải rộng khắp Việt Nam, với tổng giá trị hơn 3,3 tỉ euro. Trong giai đoạn đầu, các khoản hỗ trợ chủ yếu hướng đến TP.HCM, sau đó được mở rộng dần tới nhiều địa phương khác như Cà Mau, Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa...



Kể từ dự án đầu tiên vào cuối thập niên 1990 là hiện đại hóa Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM và Trung tâm đào tạo nghề Lilama 2 (Bộ Xây dựng) tại Đồng Nai, đến nay, cơ quan này đã đồng hành với quá trình phát triển của Việt Nam qua các dự án ở nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, giao thông, nước và cấp thoát nước, đào tạo nghề và nông nghiệp.

Cụ thể, từ năm 2006, AFD đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong nhiều dự án: dự án phòng chống ngập lụt sông Sài Gòn (2006 - 2010); dự án thủy lợi Phước Hòa (đồng tài trợ với Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB); dự án gia cố kè sông Cần Thơ; tài trợ đường dây truyền tải 500 kV Pleiku - Cầu Bông do EVNSPC thực hiện (2013 - 2017), giúp ổn định lưới điện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam…

AFD hiện tập trung vào các dự án chống xói lở bờ biển (Đà Nẵng, Cà Mau), chống ngập (Ngã Bảy, Hậu Giang cũ, nay thuộc tỉnh Cần Thơ), chống hạn hán và trong thời gian tới, sẽ hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long trong việc chống xâm nhập mặn, sạt lở sông và phát triển hệ thống tưới tiêu.

Tại buổi khai mạc, Phó Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Grégory Robert cho biết cột mốc 30 năm của AFD diễn ra trong một năm đặc biệt có ý nghĩa trong quan hệ song phương, với chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5.2025, cũng như chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân dịp Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc lần thứ 3 (UNOC3) tại TP.Nice vào tháng 6 vừa qua. Đây cũng là một dấu ấn quan trọng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Pháp và Việt Nam, được ký kết tại Paris vào tháng 10.2024 với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Macron.

Trao đổi với Thanh Niên bên lề cuộc triển lãm, Giám đốc AFD tại Việt Nam Julien Seillan nhận định: "Việt Nam đã thay đổi một cách phi thường. Không có nhiều quốc gia có thể làm được như Việt Nam trong 30 năm qua, và đó chính là một tiến trình phát triển đặc biệt. Ở góc độ là một cơ quan hỗ trợ phát triển thì điều này rất đáng chú ý. Và hiện các dự án của AFD tại Việt Nam cũng hoàn toàn khác với giai đoạn đầu trong thập niên 1990".

Theo ông Seillan, thay cho những dự án liên quan đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hóa cách đây vài thập niên thì hiện AFD sẽ tập trung hỗ trợ các mục tiêu như phát triển bền vững, năng lượng, giao thông "sạch": "Chẳng hạn, trước các thách thức từ biến đổi khí hậu, chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu khoa học liên kết với Việt Nam, như đánh giá tác động của tình trạng này trên tiến trình phát triển của đất nước".

