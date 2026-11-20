Người mắc không nên chủ quan nếu xuất hiện các dấu hiệu sau trên da:

Nhiều vết bầm, chấm xuất huyết không rõ nguyên nhân

Vết bầm tím thường xuất hiện sau khi cơ thể va đập vào vật cứng hoặc chịu tác động mạnh. Tuy nhiên, nếu da liên tục xuất hiện những mảng bầm tím dù không bị chấn thương, người mắc cần chú ý, đặc biệt khi tình trạng này đi kèm chảy máu chân răng, chảy máu cam hoặc mệt mỏi kéo dài. Một trong những nguyên nhân cần được xem xét là các bệnh ung thư máu, chẳng hạn bệnh bạch cầu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Mọi người cần chú ý nếu da liên tục xuất hiện những mảng bầm tím dù không bị va đập hay chấn thương ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), bệnh bạch cầu ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tế bào máu trong tủy xương. Khi các tế bào ung thư phát triển và lấn át những tế bào máu bình thường, số lượng tiểu cầu giảm. Đây là thành phần quan trọng giúp máu đông lại khi mạch máu bị tổn thương. Khi thiếu tiểu cầu, người bệnh dễ xuất hiện những mảng bầm tím trên da dù chỉ va chạm nhẹ.

Ngoài các vết bầm, một số người còn xuất hiện những chấm xuất huyết nhỏ màu đỏ hoặc tím, thường tập trung thành từng cụm. Những chấm này có thể bị nhầm với dị ứng hoặc phát ban thông thường.

Bên cạnh đó, tình trạng giảm hồng cầu ở bệnh bạch cầu có thể gây thiếu máu, khiến da nhợt nhạt, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt hoặc khó thở khi vận động, bác sĩ chuyên khoa huyết học và ung thư Sheel Patel tại Trung tâm y khoa Orlando VA Medical Center (Mỹ) cho biết.

Xuất hiện khối u hoặc nốt sần mới trên da

Một khối u nhỏ, nốt sần hoặc vùng da nhô lên bất thường đôi khi bị nhầm với mụn trứng cá, côn trùng đốt hoặc u lành tính. Tuy nhiên, nếu tổn thương không biến mất mà tiếp tục phát triển, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân, bởi đây có thể là biểu hiện của ung thư da.

Ung thư da có thể xuất hiện dưới dạng khối u sáng bóng, nốt sần chắc, vùng da nhô cao hoặc tổn thương có màu hồng, đỏ, trắng ngọc trai hay nâu. Một số khối u có bề mặt nhẵn, trong khi những tổn thương khác có hình dạng giống mụn cóc.

Đây có thể là biểu hiện của ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc ung thư biểu mô tế bào vảy. Ung thư biểu mô tế bào đáy thường xuất hiện dưới dạng nốt nhỏ, sáng bóng, đôi khi có màu hồng hoặc đỏ. Trong khi đó, ung thư biểu mô tế bào vảy tạo thành khối u chắc, nổi cao hoặc tổn thương với bề mặt thô ráp, đóng vảy.

Vết loét lâu lành hoặc liên tục tái phát

Những vết thương nhỏ, vết trầy xước hoặc vết côn trùng đốt thường lành sau một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu một vùng da bị tổn thương kéo dài nhiều tuần mà không phục hồi, liên tục đóng vảy rồi bong ra hoặc vừa lành lại tái phát tại vị trí cũ, người bệnh không nên chủ quan.

Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) cho biết vết loét không lành sau nhiều tuần là một trong những biểu hiện có thể gặp ở ung thư da, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy.

Ở người mắc ung thư biểu mô tế bào đáy, tổn thương có thể bắt đầu bằng một vết loét nhỏ, đôi khi có dịch tiết hoặc lớp vảy trên bề mặt. Vết thương có thể tạm thời lành lại nhưng sau đó tiếp tục xuất hiện.

Một số trường hợp còn bị chảy máu khi va chạm nhẹ. Trong khi đó, ung thư biểu mô tế bào vảy gây ra vết loét hở, vùng da nứt hoặc tổn thương có lớp vảy dày. Khi bệnh tiến triển, vùng da này đôi khi gây ngứa, đau hoặc chảy máu, theo Healthline.