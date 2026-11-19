Bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Thanh Hào, Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), cho biết các vi khuẩn có lợi trong đường ruột không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng mà còn tạo ra những chất giúp nuôi dưỡng tế bào niêm mạc ruột, duy trì hàng rào bảo vệ và điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch.

Khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, số lượng vi khuẩn có lợi có thể suy giảm, trong khi một số vi khuẩn có hại phát triển mạnh hơn. Tình trạng này có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ niêm mạc ruột, thúc đẩy phản ứng viêm kéo dài.

Một số vi khuẩn có khả năng tạo ra các chất gây tổn thương ADN của tế bào, từ đó góp phần vào quá trình hình thành và phát triển ung thư đại trực tràng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận một số nhóm vi khuẩn có liên quan đến quá trình hình thành và phát triển ung thư đại trực tràng, đáng chú ý gồm: Fusobacterium nucleatum, một số chủng Escherichia coli (E. coli) và Bacteroides fragilis.

3 nhóm vi khuẩn được nghiên cứu có liên quan đến ung thư

Theo bác sĩ Hào, 3 nhóm vi khuẩn trên có thể tác động đến đại trực tràng chủ yếu qua 3 cơ chế chính: Tạo ra độc tố gây tổn thương ADN của tế bào niêm mạc ruột, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến đổi bất thường; kích thích tình trạng viêm kéo dài, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư; hoặc có thể làm suy giảm khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư của hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, bác sĩ Hào nhấn mạnh việc phát hiện những vi khuẩn này trong đường ruột không đồng nghĩa một người đang mắc hoặc chắc chắn sẽ mắc ung thư đại trực tràng, bởi phần lớn các cơ chế trên hiện được ghi nhận qua nghiên cứu trên tế bào, mô hình hoặc động vật.

Các nghiên cứu hiện nay cho thấy chúng có thể góp phần vào quá trình hình thành và phát triển ung thư, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định chúng là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh ở mọi trường hợp.

Thói quen nào ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột?

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Tâm, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), một số thói quen ăn uống và sinh hoạt có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe đại trực tràng:

Ăn uống không lành mạnh: Chế độ ăn ít chất xơ làm suy giảm nguồn dinh dưỡng của lợi khuẩn, ảnh hưởng đến quá trình nuôi dưỡng niêm mạc đại tràng.

Trong khi đó, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đồ chiên rán, nướng ở nhiệt độ cao và thức ăn nhanh có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có hại, gây tổn thương niêm mạc đại tràng.

Ít vận động, thừa cân, béo phì: Có thể làm giảm nhu động ruột. Tình trạng thừa cân, đặc biệt là tích tụ mỡ nội tạng, còn thúc đẩy viêm mạn tính và làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột.

Hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia: Khói thuốc chứa các hóa chất độc hại, có khả năng thẩm thấu vào máu hoặc đi vào hệ tiêu hóa, phá hủy sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột và gây tổn thương tế bào biểu mô đại trực tràng.

Uống rượu bia thường xuyên cũng làm thay đổi hệ vi sinh, tăng tính thấm của thành ruột và thúc đẩy phản ứng viêm, tăng nguy cơ ung thư.

Thói quen sinh hoạt bất lợi: Táo bón kéo dài không được xử lý khiến phân và các chất độc tố bị lưu trữ quá lâu trong đại tràng, gây kích thích liên tục lên niêm mạc ruột.

Căng thẳng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến trục não - ruột, thay đổi tiết dịch tiêu hóa và làm suy giảm lợi khuẩn đường ruột.

Bên cạnh đó, bác sĩ nhấn mạnh việc tự ý hoặc lạm dụng kháng sinh cũng có thể tiêu diệt cả vi khuẩn có lợi lẫn vi khuẩn có hại, từ đó gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.