Phát hiện polyp đại trực tràng: Khi nào cần lo nguy cơ ung thư?

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Đặng Ngọc Linh, Trưởng Bộ môn Ung thư, Đại học Y dược TP.HCM, cho biết polyp đại trực tràng là các khối mô (hay u) lồi lên bên trong lòng đại trực tràng, hình thành do lớp niêm mạc trực tràng phát triển quá mức.

Đây được xem là một trong những tổn thương có khả năng tiến triển thành ung thư đại trực tràng. Ngay cả khi polyp còn nhỏ và lành tính, người bệnh cũng cần được theo dõi phù hợp theo chỉ định của bác sĩ.

Polyp thường không có triệu chứng rõ ràng

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Thư, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), dựa trên đặc điểm mô bệnh học, polyp đại trực tràng được chia thành nhiều nhóm chính như polyp tuyến, polyp răng cưa, polyp tăng sản và polyp viêm.

Trong đó, polyp tuyến và polyp răng cưa có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Ngược lại, polyp tăng sản thông thường và polyp viêm hầu như không có nguy cơ này.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Thư, đa số polyp không có triệu chứng. Chỉ khi bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn, xuất hiện ung thư hoặc biến chứng, người bệnh mới đi khám vì xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột, đau bụng, chướng bụng...

ẢNH: NHƯ QUYÊN

Bên cạnh đó, đặc điểm hình thái cũng góp phần vào tăng nguy cơ ác tính của polyp. Khối polyp càng lớn, số lượng càng nhiều hoặc mức độ loạn sản càng cao thì nguy cơ càng đáng lưu ý.

"Trong giải phẫu bệnh, loạn sản thường được chia thành các mức độ như loạn sản độ thấp, độ vừa và độ cao. Mức độ loạn sản càng cao thì tế bào càng có nhiều biến đổi bất thường, càng tiến gần đến đặc điểm của tế bào ung thư. Những biến đổi này có thể tiến triển dần theo thời gian và dẫn đến ung thư hóa", bác sĩ Xuân Thư giải thích.

Theo bác sĩ Thư, phần lớn polyp đại trực tràng không gây triệu chứng, đặc biệt khi còn nhỏ hoặc nằm ở đoạn trên của đại tràng. Người bệnh thường chỉ phát hiện khi nội soi tầm soát hoặc kiểm tra vì một vấn đề sức khỏe khác.

Khi polyp phát triển lớn hoặc gây tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như:

Đi ngoài ra máu (máu đỏ tươi bám bên ngoài phân hoặc máu sẫm màu).

Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài (táo bón xen lẫn tiêu chảy, phân dẹt nhỏ hơn bình thường).

Đau quặn bụng, đầy hơi hoặc cảm giác mót rặn (luôn có cảm giác muốn đi ngoài dù ruột đã rỗng).

Thiếu máu thiếu sắt không rõ nguyên nhân; cơ thể mệt mỏi, sụt cân.

Các bác sĩ khuyên người từ 45 tuổi nên tầm soát ung thư đại trực tràng kể cả khi vẫn khỏe ẢNH: NHƯ QUYÊN

Chủ động đi khám và duy trì lối sống lành mạnh để phòng bệnh

Theo bác sĩ Xuân Thư, người dân không nên đợi đến khi có triệu chứng mới đi kiểm tra; người từ 45 tuổi trở lên nên chủ động nội soi tầm soát ung thư đại trực tràng ngay cả khi cơ thể khỏe mạnh.

Bác sĩ Ngọc Linh nói thêm: “Người mắc hội chứng ung thư di truyền cần được nội soi từ sớm, không phải đợi đến sau 45 tuổi mà có thể bắt đầu từ khoảng 20 tuổi. Tần suất nội soi cũng có thể dày hơn, thậm chí mỗi năm một lần, thay vì 10 năm một lần, do nguy cơ mắc bệnh cao”.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cho biết nguy cơ còn có thể gia tăng ở những người ít vận động, ăn nhiều thực phẩm chế biến và ít chất xơ.

Vì vậy, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ; hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn; tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng; không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia để góp phần giảm các yếu tố nguy cơ ung thư đại trực tràng.