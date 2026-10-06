4 dấu hiệu ung thư đại trực tràng người dưới 50 tuổi không nên bỏ qua?

Dưới đây là những dấu hiệu ung thư đại trực tràng mà người dưới 50 tuổi không nên bỏ qua:

Chảy máu khi đại tiện

Máu trong phân là một dấu hiệu không nên xem nhẹ, đặc biệt khi tình trạng này xuất hiện nhiều lần hoặc không rõ nguyên nhân. Máu có thể nhìn thấy dưới dạng màu đỏ tươi trên giấy vệ sinh, trong bồn cầu hoặc lẫn với phân. Trong một số trường hợp, chảy máu ở vị trí cao hơn trong đường tiêu hóa sẽ khiến phân có màu đen hay sẫm màu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đau bụng kéo dài là một trong những triệu chứng của ung thư đại trực tràng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san JAMA Network Open cho thấy chảy máu trực tràng xuất hiện ở khoảng 45% bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, có máu khi đi tiêu không đồng nghĩa với ung thư đại trực tràng. Bệnh trĩ, nứt hậu môn và một số bệnh lý đường ruột khác cũng có thể gây chảy máu.

Đau bụng, đầy bụng kéo dài

Đau bụng là triệu chứng rất phổ biến và thường do những nguyên nhân không nghiêm trọng như đầy hơi, táo bón, ăn uống không phù hợp hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, chỉ riêng đau bụng không thể dùng để kết luận một người có ung thư đại trực tràng hay không

Tuy nhiên, nếu đau bụng mới xuất hiện, tái diễn hoặc kéo dài mà không xác định được nguyên nhân, đặc biệt khi đi kèm những dấu hiệu khác, người bệnh nên được kiểm tra.

Sụt cân không chủ ý

Sụt cân mà không chủ động ăn kiêng hoặc tăng cường vận động là một dấu hiệu cần được chú ý. Trong ung thư đại trực tràng, sụt cân có thể xuất hiện cùng với các triệu chứng tiêu hóa khác.

Phân nhỏ hơn bình thường

Một số người bệnh nhận thấy phân nhỏ hoặc hẹp hơn bình thường trong thời gian kéo dài, hoặc thường xuyên có cảm giác vẫn còn phân sau khi vừa đi vệ sinh. Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) liệt kê thay đổi hình dạng phân nằm trong nhóm những dấu hiệu thường gặp ở ung thư đại trực tràng.

Nên đi khám nếu nghi ngờ có triệu chứng

Một điểm quan trọng cần phân biệt là tầm soát và chẩn đoán. Tầm soát dành cho những người chưa có triệu chứng, nhằm phát hiện ung thư hoặc các tổn thương tiền ung thư. Người có nguy cơ trung bình nên bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ tuổi 45.

Tuy nhiên, nếu một người 30 hoặc 40 tuổi đã có máu trong phân, đau bụng kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân thì không nên nghĩ rằng mình còn quá trẻ nên không bị ung thư đại trực tràng. Khi đã có triệu chứng, bác sĩ sẽ không còn đơn thuần là tầm soát mà là tìm nguyên nhân gây ra những triệu chứng đó, theo Healthline.