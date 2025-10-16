Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Điều trị bệnh trĩ không phẫu thuật

Liên Châu
Liên Châu
16/10/2025 07:06 GMT+7

Bệnh trĩ là bệnh lý phổ biến nhưng việc điều trị sai cách, theo những thông tin lan truyền trên mạng xã hội có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng. Đặc biệt, không phải cứ mắc bệnh trĩ là cần phẫu thuật cắt trĩ.

Theo PGS-TS Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), Chủ tịch Hội Hậu môn - Trực tràng VN, thực tế điều trị đã tiếp nhận các bệnh nhân bị nhiễm trùng hoại tử, thậm chí phải đặt hậu môn nhân tạo do điều trị trĩ tại các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn, điều trị theo thông tin không chính thống chia sẻ trên mạng xã hội.

Điều trị bệnh trĩ không phẫu thuật - Ảnh 1.

“Kỹ thuật tiêm xơ búi trĩ chỉ định đúng sẽ giúp người bệnh tránh nguy cơ phải mổ cắt trĩ”, PGS-TS Lê Mạnh Cường cho biết tại hội nghị khoa học về những tiến bộ trong điều trị bệnh lý hậu môn - trực tràng tổ chức ngày 11.10 tại Thanh Hóa

ẢNH: THÚY ANH

Theo bác sĩ Lê Mạnh Cường, hiện có các phương pháp điều trị trĩ không phẫu thuật: dùng thuốc, tiêm xơ búi trĩ. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh, bệnh lý phối hợp, tình trạng bệnh nhân, điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất của cơ sở điều trị và đặc biệt là kinh nghiệm của thầy thuốc. Tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, điều trị trĩ được kết hợp với y học cổ truyền, giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm sưng viêm, giúp co búi trĩ.

PGS-TS Lê Mạnh Cường cho biết thêm, trong các phương pháp điều trị trĩ không phẫu thuật, kỹ thuật tiêm xơ búi trĩ được áp dụng hiệu quả. Thuốc gây xơ được tiêm trực tiếp làm tắc nghẽn mạch máu nuôi dưỡng búi trĩ, khiến búi trĩ không nhận được máu nuôi dưỡng sẽ teo nhỏ dần. Tiêm xơ búi trĩ là phương pháp ít đau, ít biến chứng, không phải nằm viện, kỹ thuật đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, phương pháp này cần thực hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm, tránh biến chứng như chảy máu, nhiễm trùng. Chẩn đoán, điều trị bệnh trĩ cần do bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán, điều trị tại bệnh viện, tuyệt đối không điều trị bệnh trĩ theo các thông tin không chính thống trên mạng xã hội.

Bác sĩ Cường cũng lưu ý, trong ống hậu môn, búi trĩ có chức năng "đóng kín" hậu môn. Khi bị mất chức năng do viêm nhiễm, khi trĩ sa ra bên ngoài cần được điều trị, nhưng ưu tiên trước hết là nội khoa, thu nhỏ búi trĩ. Chỉ khi trĩ mức độ nặng và không thể điều trị nội khoa mới chỉ định cắt trĩ. Tỷ lệ phẫu thuật cắt trĩ đang giảm trong các năm gần đây, hiện ở mức khoảng 10% trong số các ca bệnh cần điều trị.

Bác sĩ Cường nhấn mạnh: Chẩn đoán, hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ bệnh tái phát phụ thuộc rất nhiều vào chuyên môn, kinh nghiệm của bác sĩ. Chi phí điều trị nội khoa khoảng 7 - 8 triệu đồng so với 30 triệu đồng nếu phải phẫu thuật cắt trĩ. "Nguồn thu" cũng có thể là lý do dẫn đến chỉ định quá mức phẫu thuật trĩ.

