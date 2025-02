4 cách ăn uống giúp người không tập thể dục giảm cân

Để giảm cân mà không cần tập thể dục, mọi người cần áp dụng những điều chỉnh sau trong chế độ ăn uống:

Để giảm cân, mọi người cần giảm lượng tinh bột trắng và thay thế bằng rau củ, trái cây ẢNH MINH HỌA: AI

Ăn thực phẩm tự nhiên

Để giảm cân, trong chế độ ăn hằng ngày cần giảm càng nhiều càng tốt thực phẩm chế biến và thay bằng thực phẩm tự nhiên. Các loại thực phẩm tự nhiên như rau củ, trái cây rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ, nước và nhiều dưỡng chất khác, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Các loại thực phẩm chế biến như món chiên, thịt nguội hay nước ép trái cây đóng hộp thường chứa nhiều calo. Một ví dụ đơn giản là cơ thể sẽ nhận được nhiều lợi ích sức khỏe nếu ăn một trái táo thay vì uống một ly nước ép táo đóng hộp.

Ăn nhiều thực vật

Nhiều người trong chúng ta ăn rất ít thực vật. Để cắt giảm calo, mọi người nên giảm các món có tinh bột trắng như cơm, bánh mì và thay thế bằng ngũ cốc nguyên hạt, đậu hay rau xanh.

Các loại thực vật này chứa ít calo nhưng nhiều chất xơ. Chất xơ khi vào cơ thể sẽ tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp giảm cơn thèm ăn và duy trì chế độ ăn kiêng tốt hơn.

Bỏ thói quen ăn vặt

Một cách khác giúp giảm cân mà không cần tập thể dục là giảm ăn vặt. Trên thực tế, các bữa ăn vặt trong ngày có thể làm chúng ta nạp thêm một lượng calo không hề ít, đặc biệt là các món có nhiều tinh bột trắng và đường.

Một trong những nguyên nhân gây đói và kích thích ăn vặt là do bữa ăn chính không đủ no. Để tăng cảm giác no lâu, mọi người nên ưu tiên ăn thịt nạc giàu protein và rau trong bữa ăn chính.

Ngoài ra, cảm giác căng thẳng cũng có thể kích thích cơn thèm ăn vặt. Tìm ra nguyên nhân gây căng thẳng và thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng cũng có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Chú tâm vào bữa ăn

Nhiều người có thói quen vừa ăn vừa xem điện thoại, tivi. Thói quen này có thể khiến chúng ta xao nhãng và ăn liên tục một cách không chú ý, dẫn đến ăn rất nhiều. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên xem điện thoại, tivi hay bất kỳ thiết bị điện tử nào mà cần tập trung vào bữa ăn, theo Verywell Health.