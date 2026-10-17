Ung thư đại trực tràng trẻ hóa: 5 cách giúp giảm nguy cơ

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), giai đoạn 2012 - 2021, số ca ung thư đại trực tràng mới ở người 15 - 39 tuổi tại Mỹ tăng trung bình 3,8% mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ mắc ở nhóm 65 - 74 tuổi giảm. Nguyên nhân khiến bệnh gia tăng ở người trẻ vẫn chưa được xác định đầy đủ. NCI ghi nhận thừa cân, ít vận động, hút thuốc và uống nhiều rượu là những yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh.

Hoạt động thể chất thường xuyên có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn Ảnh: P.H tạo từ AI

5 cách giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

1. Hạn chế thịt chế biến sẵn

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF), bằng chứng cho thấy ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Tổ chức này khuyến nghị hạn chế các thực phẩm như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội; đồng thời không ăn quá nhiều thịt đỏ. Nên tăng cường rau củ, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt trong bữa ăn.

2. Vận động và kiểm soát cân nặng

Hoạt động thể chất thường xuyên có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn. Duy trì vận động, hạn chế ngồi lâu và kiểm soát cân nặng là những biện pháp thiết thực giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài, theo NCI.

3. Không hút thuốc, hạn chế rượu bia

Hút thuốc, béo phì và sử dụng nhiều rượu là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì lối sống lành mạnh là những bước nên thực hiện sớm.

4. Đừng bỏ qua dấu hiệu bất thường

Đau bụng, đi ngoài ra máu, tiêu chảy và thiếu máu do thiếu sắt là những dấu hiệu có thể xuất hiện trước khi ung thư đại trực tràng được chẩn đoán ở người trẻ. Các triệu chứng này không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư, nhưng cần được khám nếu kéo dài hoặc tái diễn, theo NCI.

5. Tầm soát đúng thời điểm

Nhiều hướng dẫn khuyến nghị người có nguy cơ trung bình bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng từ 45 tuổi. Người có cha mẹ, anh chị em hoặc con mắc bệnh, có hội chứng di truyền hoặc viêm ruột mạn tính có thể cần tầm soát sớm hơn. Thời điểm và phương pháp phù hợp nên được bác sĩ tư vấn dựa trên nguy cơ cá nhân.

Ung thư đại trực tràng không thể phòng ngừa tuyệt đối. Tuy nhiên, chủ động điều chỉnh lối sống, chú ý dấu hiệu bất thường và tầm soát theo khuyến nghị có thể giúp giảm nguy cơ hoặc phát hiện bệnh sớm hơn.