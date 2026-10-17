Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa, dấu hiệu nào cần cảnh giác?

Bác sĩ Ngô Tường Phong, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh cho biết, khối u đại trực tràng ở người càng trẻ tuổi thì độ ác tính càng cao và diễn tiến càng nhanh. Điểm khó khăn nhất của ca bệnh này là 2 khối u nang buồng trứng rất to, đặc biệt là dạng u lạc nội mạc gây dính rất phức tạp. Khối u nang buồng trứng bên phải có kích thước lên tới 12 x 12 cm, tương đương một quả bóng đá mini nằm chiếm trọn vùng chậu, trong khi khối u nang bên trái kích thước khoảng 3 x 4 cm.

"Lúc mở bụng, các tạng ở vùng bụng chậu như đại tràng sigma, trực tràng và buồng trứng dính chặt vào nhau thành một khối. Việc phẫu tích đòi hỏi ê kíp phải gỡ ra từng chút, từng chút một để tránh tối đa nguy cơ làm tổn thương các cơ quan lân cận", bác sĩ Phong cho biết.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật ẢNH: M.A

Trải qua hơn 3 giờ trên bàn mổ, các bác sĩ đã tiến hành bóc u nang buồng trứng 2 bên, cắt đoạn đại trực tràng mang u bằng thiết bị hiện đại và thực hiện nối tái lập lưu thông đường tiêu hóa. Ê kíp đã phẫu thuật thành công mà không cần mở hậu môn nhân tạo, bảo tồn buồng trứng bên trái và giữ lại tử cung cho cô gái trẻ, mở ra hy vọng làm mẹ trong tương lai.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục thuận lợi. Đến ngày thứ 3, bệnh nhân đã trung tiện, có thể vận động nhẹ và bắt đầu ăn qua đường miệng. Ngày thứ 11, bệnh nhân trung đại tiện bình thường, vết mổ giảm đau và có thể tự sinh hoạt cá nhân. Dự kiến bệnh nhân xuất viện trong 2 ngày tới và tiếp tục điều trị hóa trị theo phác đồ.

Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa

Theo bác sĩ Ngô Tường Phong, tỷ lệ ung thư đại trực tràng tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Mỗi năm cả nước ghi nhận khoảng 16.000 - 17.000 ca mắc mới, trong đó bệnh nhân trẻ tuổi chiếm từ 10 - 15%.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chẩn đoán muộn ở người trẻ xuất phát từ sự chủ quan. Khi xuất hiện các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa ban đầu, nhiều người thường bỏ qua hoặc tự chữa trị tại nhà. Bên cạnh đó, các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như ăn nhiều đồ nướng, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, hút thuốc lá, uống rượu bia, lười vận động và tình trạng béo phì cũng là những yếu tố nguy cơ hàng đầu.

Cảnh báo các dấu hiệu cần chú ý

Theo bác sĩ Phong, một số dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng cần chú ý như:

Thay đổi thói quen đi tiêu: Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, hoặc táo bón/tiêu chảy thất thường xen kẽ.

Biến đổi tính chất phân: Phân nhỏ dẹt bất thường, phân có lẫn chất nhầy hoặc máu.

Đau âm ỉ vùng hạ vị, chướng bụng không rõ nguyên nhân.

Với người trên 50 tuổi cần thực hiện tầm soát định kỳ hằng năm. Người trẻ hoặc gia đình có tiền căn polyp/ung thư đại trực tràng, nên bắt đầu tầm soát nội soi sớm từ độ tuổi 35 - 40.