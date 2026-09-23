Táo bón, tiêu phân nhỏ như bút chì: Có phải dấu hiệu ung thư đại trực tràng?

Bác sĩ Danh Minh, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng, trả lời: Đây là một trong những thay đổi về thói quen đi tiêu dễ khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt khi nghe nói phân nhỏ, hẹp có thể liên quan đến bệnh lý ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, chỉ dựa vào hình dạng khuôn phân thì chưa thể kết luận có ung thư hay không.

Theo bác sĩ, táo bón, chế độ ăn ít chất xơ, uống không đủ nước hoặc một số rối loạn chức năng đường tiêu hóa cũng có thể làm thay đổi khuôn phân. Điều quan trọng hơn là cần nhìn vào thời điểm xuất hiện, tình trạng kéo dài bao lâu và có đi kèm những dấu hiệu bất thường khác hay không. Khuôn phân không phải là cơ sở duy nhất để đánh giá khả năng mắc ung thư.

Khuôn phân nhỏ, hẹp không đồng nghĩa với ung thư đại trực tràng

Khuôn phân thay đổi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và không phải trường hợp nào cũng liên quan đến ung thư. Ở người thường xuyên bị táo bón, phân có thể trở nên khô, cứng, khó đi ngoài hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng. Chế độ ăn thiếu chất xơ, uống ít nước hay những rối loạn chức năng của đường tiêu hóa cũng có thể góp phần gây ra tình trạng này.

Nội soi đại tràng là một phương pháp quan trọng giúp bác sĩ quan sát trực tiếp niêm mạc đại tràng ẢNH: PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG

Vì vậy, nếu chỉ thỉnh thoảng nhận thấy khuôn phân nhỏ hơn bình thường nhưng không có biểu hiện bất thường khác, không nên vội nghĩ đến ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là một thay đổi mới xuất hiện và kéo dài trong thói quen đi tiêu lại cần được quan tâm. Đặc biệt, nếu tình trạng phân nhỏ, hẹp kéo dài và đi kèm các biểu hiện như:

Đi ngoài ra máu hoặc phân có máu.

Đau bụng kéo dài, đầy bụng hoặc khó chịu vùng bụng.

Sụt cân không chủ ý.

Mệt mỏi, thiếu máu không rõ nguyên nhân.

Cảm giác muốn đi tiêu nhưng đi không hết.

Thói quen đại tiện thay đổi rõ rệt so với trước đây.

Đây là những dấu hiệu có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau của đại trực tràng, trong đó có ung thư đại trực tràng. Vì vậy, thay vì tự chẩn đoán dựa trên một triệu chứng đơn lẻ, người bệnh nên được bác sĩ thăm khám để tìm đúng nguyên nhân. Người bệnh nên được bác sĩ thăm khám để tìm đúng nguyên nhân.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG

Khi nào cần kiểm tra đại trực tràng?

Ở giai đoạn sớm, ung thư đại trực tràng có thể chưa biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Do đó, việc chờ đến khi xuất hiện những triệu chứng điển hình mới kiểm tra đôi khi có thể khiến việc phát hiện bệnh bị trì hoãn. Khi người bệnh có thay đổi bất thường về thói quen đại tiện kéo dài, đặc biệt khi xuất hiện thêm các dấu hiệu cảnh báo, bác sĩ sẽ đánh giá dựa trên độ tuổi, triệu chứng, tiền sử bệnh, tiền sử gia đình và các yếu tố nguy cơ để lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp.

Trong đó, nội soi đại tràng là một phương pháp quan trọng giúp bác sĩ quan sát trực tiếp niêm mạc đại tràng, phát hiện những bất thường như polyp hoặc tổn thương nghi ngờ. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể lấy mẫu sinh thiết hoặc cắt bỏ một số polyp ngay trong quá trình nội soi.

Vì vậy, chủ động thăm khám khi cơ thể xuất hiện những thay đổi bất thường là bước quan trọng để hiểu đúng tình trạng sức khỏe và có hướng chăm sóc phù hợp.