Đau bụng âm ỉ, nhập viện bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng lớn





Ngày 6.9, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Đăng Đại, Khoa Sản, Bệnh viện Lê Văn Việt cho biết, mặc dù tiên lượng khối u lành tính, nhưng với kích thước 10 cm, bệnh nhân có nguy cơ xoắn hoặc vỡ u, gây nguy hiểm đến sức khỏe cũng như khả năng sinh sản. Hình ảnh cho thấy khối u nang chiếm gần trọn vùng hạ vị qua camera nội soi.

Ê kíp phẫu thuật của bệnh viện đã tiến hành mổ nội soi, bóc trọn khối u và bảo tồn tối đa mô lành của buồng trứng. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Khối u nang buồng trứng kích thước lớn chiếm gần trọn vùng hạ vị qua camera nội soi ẢNH: BSCC

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Đăng Đại, Khoa Sản, Bệnh viện Lê Văn Việt cho biết, u buồng trứng là bệnh lý khá phổ biến ở nữ giới. Đa số khối u nang đều là u lành tính. Phương pháp phẫu thuật sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kích thước khối u, tình trạng của người bệnh... Trong đó phương pháp phẫu thuật nội soi thường được lựa chọn trong điều trị các khối u buồng trứng vừa đảm bảo an toàn, vừa bảo tồn được chức năng sinh sản cho người bệnh.

"Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện và tầm soát sớm các khối u buồng trứng. Việc chậm phát hiện có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xoắn u, vỡ u hoặc trong một số trường hợp, ảnh hưởng đến thai kỳ do cần can thiệp phẫu thuật khi đang mang thai", bác sĩ Đại khuyến cáo.