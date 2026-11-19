Thận, phổi, gan và tuyến giáp là những cơ quan được phát hiện sớm khối u. Tuy nhiên, không phải bất thường nào trên hình ảnh chẩn đoán cũng là ung thư. Việc xác định tổn thương có phải ung thư hay không cần dựa vào đánh giá của bác sĩ và những xét nghiệm kèm theo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chụp CT hay chụp X-quang ngực khi khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện các nốt bất thường trong phổi ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những loại ung thư có thể được phát hiện sớm nhờ kiểm tra sức khỏe định kỳ:

Ung thư phổi nhờ chụp X-quang, CT ngực

Ung thư phổi có thể được phát hiện tình cờ khi người bệnh chụp CT hay chụp X-quang ngực để kiểm tra hệ hô hấp. Chẳng hạn, một người đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện một nốt bất thường trong phổi.

Những nốt này thường có kích thước nhỏ, xuất hiện dưới dạng vùng mô đặc hoặc đám mờ trên hình ảnh chẩn đoán. Phần lớn nốt phổi được phát hiện tình cờ là lành tính, có thể liên quan đến sẹo phổi, nhiễm trùng cũ hoặc tình trạng viêm. Tuy nhiên, một số trường hợp là dấu hiệu sớm của ung thư phổi.

Ung thư thận khi siêu âm ổ bụng

Ung thư thận, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào thận, thường âm thầm phát triển trong thời gian dài mà không gây ra triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, một số người chỉ phát hiện bệnh khi siêu âm ổ bụng hoặc chụp CT để kiểm tra những vấn đề sức khỏe không liên quan đến thận.

Trong quá trình siêu âm ổ bụng, bác sĩ có thể phát hiện một khối bất thường trong thận dù người bệnh không bị đau lưng, tiểu ra máu hoặc gặp vấn đề về tiểu tiện. Đây là một trong những cách phát hiện ung thư thận ở giai đoạn sớm.

Ung thư tuyến giáp qua siêu âm vùng cổ, chụp CT

Tuyến giáp nằm ở phía trước cổ, tiết hoóc môn giúp điều hòa quá trình trao đổi chất và nhiều hoạt động khác của cơ thể. Những bất thường tại tuyến giáp đôi khi không gây đau, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và cũng không khiến người bệnh nhận thấy khối u ở cổ, bác sĩ chuyên khoa nội tiết Karla Pou tại Trung tâm y khoa UNC Medical Center (Mỹ) cho biết.

Trong một số trường hợp, nốt tuyến giáp được phát hiện tình cờ khi người bệnh siêu âm vùng cổ hoặc chụp CT, MRI để kiểm tra những cơ quan khác. Sau đó, bác sĩ sẽ đề nghị siêu âm tuyến giáp chuyên biệt nhằm đánh giá kích thước, cấu trúc và đặc điểm của nốt.

Ung thư gan khi siêu âm ổ bụng

Do gan nằm sâu trong ổ bụng và có khả năng bù trừ chức năng tương đối lớn, người bệnh đôi khi không nhận thấy bất thường rõ ràng ngay cả khi tế bào gan đã bị tổn thương nặng. Trong quá trình khám sức khỏe, siêu âm ổ bụng có thể phát hiện một vùng tổn thương bất thường trong gan mà trước đó người bệnh không biết đến.

Tổn thương này thường xuất hiện dưới dạng một khối u hoặc vùng mô có cấu trúc khác biệt so với phần gan xung quanh. Một số trường hợp sau khi kiểm tra chuyên sâu được xác định là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), loại ung thư gan nguyên phát phổ biến nhất, theo Healthline.