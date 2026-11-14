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    Đau lưng kéo dài ở nam giới, khi nào cần cảnh giác với ung thư?

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý
    Một số loại ung thư sẽ có triệu chứng đau lưng. Nguyên nhân thường là do khối u phát triển ở các cơ quan trong ổ bụng, di căn đến xương hoặc chèn ép các dây thần kinh quanh cột sống.

    Nam giới, đặc biệt ở người trung niên, dễ bị đau lưng do ngồi lâu hay thường xuyên lao động nặng. Tình trạng này là bình thường và không cần quá lo lắng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

    Đau lưng kéo dài ở nam giới: khi nào cần cảnh giác với ung thư? - Ảnh 1.

    Ung thư thận có thể gây đau ở vùng hông lưng, tức khu vực hai bên lưng gần vị trí của thận

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Khi nào đau lưng có thể liên quan đến ung thư?

    Người mắc không được chủ quan nếu đau lưng kéo dài, dai dẳng và không thuyên giảm khi nghỉ ngơi. Đau lưng do căng cơ thường cải thiện sau một thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh tư thế hoặc điều trị phù hợp. Ngược lại, đau do tổn thương xương liên quan đến ung thư sẽ kéo dài liên tục, ít phụ thuộc vào hoạt động thể chất và không cải thiện khi nằm nghỉ.

    Một dấu hiệu khác cần lưu ý là đau tăng về đêm. Cơn đau bắt đầu nặng hơn khi người bệnh nằm xuống, thậm chí làm giật mình nửa đêm. Tình trạng này xuất hiện khi ung thư xâm lấn xương hoặc di căn đến cột sống.

    Theo tổ chức nghiên cứu ung thư Cancer Research UK (Anh), đau xương do ung thư tuyến tiền liệt di căn thường kéo dài, âm ỉ hoặc đau nhói và khiến người bệnh thức giấc vào ban đêm.

    Ngoài ra, người bệnh cần chú ý nếu cơn đau ngày càng nghiêm trọng, không rõ nguyên nhân hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận động. Đặc biệt, đau tăng khi ho, hắt hơi hoặc rặn có thể là dấu hiệu cần được kiểm tra để loại trừ tổn thương cột sống.

    Những loại ung thư gây đau lưng kéo dài ở nam giới

    Một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận, đa u tủy xương và ung thư phổi có thể gây đau lưng kéo dài ở nam giới. Chẳng hạn, với ung thư tuyến tiền liệt, bệnh thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhưng khi bệnh tiến triển, xương là một trong những vị trí ung thư tuyến tiền liệt thường di căn đến, đặc biệt là cột sống, xương chậu và xương sườn.

    Khi tế bào ung thư xâm nhập vào xương, cấu trúc xương sẽ bị tổn thương, gây đau dai dẳng và làm tăng nguy cơ gãy xương, giáo sư chuyên ngành tiết niệu Christopher Amling tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (Mỹ) giải thích.

    Ung thư thận cũng gây đau ở vùng hông lưng, tức khu vực hai bên lưng gần vị trí của thận. Khi khối u phát triển, người bệnh cảm thấy đau ở một bên hông hoặc vùng lưng dưới. Cơn đau kéo dài, không liên quan đến vận động hay chấn thương thể thao.

    Những dấu hiệu đi kèm không nên bỏ qua

    Ngoài đặc điểm của cơn đau lưng, một số triệu chứng khác cũng là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Sụt cân không chủ ý là một trong những biểu hiện như vậy. Nguyên nhân là do ung thư ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, gây chán ăn hoặc khiến cơ thể suy kiệt.

    Mệt mỏi kéo dài cũng cần được quan tâm. Người bệnh cảm thấy kiệt sức, thiếu năng lượng dù đã ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, nam giới không nên bỏ qua những thay đổi khi tiểu tiện như tiểu ra máu, tiểu khó, dòng nước tiểu yếu hoặc tiểu đêm nhiều lần, theo Medical News Today.

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