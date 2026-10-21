Đau lưng có phải là dấu hiệu của tình trạng xương yếu đi?

Tuy nhiên, đau lưng kéo dài lại có thể cảnh báo những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Khi tuổi tác tăng lên, hệ xương khớp dần suy yếu và dễ tổn thương hơn. Do đó, người lớn tuổi không nên chủ quan khi nhận thấy các cơn đau lưng xuất hiện đột ngột hoặc ngày càng nghiêm trọng, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Đau lưng kéo dài lại có thể cảnh báo những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ loãng xương và xẹp đốt sống

Chuyên gia Raju Vaishya, chuyên gia chấn thương chỉnh hình và thay khớp tại Bệnh viện Indraprastha Apollo (Ấn Độ), cho biết loãng xương khiến xương trở nên giòn và rất dễ gãy. Ở người bệnh loãng xương, tình trạng xẹp đốt sống có thể xảy ra chỉ sau những cử động rất nhẹ như cúi người, nâng vật nhẹ hoặc thậm chí là ho.

Các dấu hiệu cảnh báo tình trạng xương yếu đi cần đặc biệt lưu ý:

Đau lưng kéo dài không rõ nguyên nhân (cơn đau thường tăng khi đứng, đi bộ và giảm khi nằm nghỉ).

Chiều cao bị giảm dần theo thời gian.

Phần lưng trên có xu hướng cong gù.

Cảnh báo nguy cấp: Người lớn tuổi hoặc người có tiền sử loãng xương cần đi khám ngay nếu xuất hiện cơn đau mới sau một cử động nhẹ. Đặc biệt, các triệu chứng như yếu chân, tê bì hoặc mất kiểm soát tiểu tiện, đại tiện là tín hiệu cần được cấp cứu y tế khẩn cấp.

Những yếu tố làm gia tăng nguy cơ suy yếu xương

Loãng xương có thể ảnh hưởng đến cả hai giới. Tuy nhiên, phụ nữ sau mãn kinh đối mặt với nguy cơ cao hơn hẳn do sự sụt giảm nồng độ estrogen khiến xương bị mất chất khoáng nhanh chóng.

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm:

Thể trọng thấp, vóc dáng nhỏ bé.

Tiền sử gia đình mắc loãng xương hoặc bản thân từng gãy xương do chấn thương nhẹ.

Lối sống thiếu lành mạnh: Hút thuốc lá, tiêu thụ nhiều rượu bia.

Sử dụng thuốc corticosteroid kéo dài.

Để đánh giá chính xác sức khỏe xương và nguy cơ gãy xương, bác sĩ có thể chỉ định phương pháp đo mật độ xương (DEXA scan). Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị tổn thương cột sống mà còn ngăn ngừa nguy cơ gãy xương tái diễn, giúp người bệnh duy trì khả năng vận động.

Thói quen giúp bảo vệ và củng cố hệ xương chắc khỏe

Đau lưng không phải là hệ quả tất yếu của tuổi già và loãng xương cũng không chỉ xảy ra ở phụ nữ. Dù không phải mọi trường hợp mất xương đều có thể phục hồi hoàn toàn, việc điều trị đúng hướng sẽ làm chậm quá trình suy yếu.

Các chuyên gia khuyến cáo để giữ cho xương chắc khỏe:

Dinh dưỡng hợp lý: Bổ sung đầy đủ canxi và vitamin D qua chế độ ăn hằng ngày.

Luyện tập đúng cách: Thực hiện các bài tập chịu trọng lượng, rèn luyện sức mạnh cơ bắp và nâng cao khả năng giữ thăng bằng để phòng tránh té ngã.

Thay đổi lối sống: Hạn chế rượu bia, tuyệt đối không hút thuốc lá.

Tư vấn y tế: Người đang dùng các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính nên trao đổi với bác sĩ về ảnh hưởng của thuốc đối với mật độ xương.