Cách ăn trứng giúp hấp thụ vitamin D hiệu quả

Chỉ cần bổ sung thêm một lượng nhỏ chất béo lành mạnh vào bữa ăn có trứng, cơ thể sẽ tận dụng vitamin D hiệu quả hơn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Kết hợp trứng với chất béo lành mạnh giúp tăng hấp thụ vitamin D

Vitamin D thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo, cùng với vitamin A, E và K. Cơ thể hấp thụ các vitamin này tốt hơn khi ăn kèm thực phẩm có chứa chất béo.

Thêm một lượng nhỏ chất béo lành mạnh vào bữa ăn có trứng, cơ thể sẽ tận dụng vitamin D hiệu quả hơn Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Theo nghiên cứu đăng trên Nutrition in Clinical Practice năm 2024, chất béo đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thu vitamin D. Khi chất béo đến ruột non, cơ thể sẽ tiết dịch mật và enzyme tiêu hóa, giúp vitamin D hòa tan, dễ đi qua thành ruột và được hấp thu vào máu.

Lòng đỏ trứng vốn đã chứa một lượng chất béo tự nhiên nên có thể hỗ trợ hấp thụ vitamin D. Tuy nhiên, bổ sung thêm chất béo lành mạnh sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn, đặc biệt trong những bữa ăn ít chất béo.

Các nguồn chất béo lành mạnh như dầu ô liu, quả bơ, óc chó, hạnh nhân, hạt chia và hạt bí là lựa chọn phù hợp khi dùng cùng vitamin D. Bên cạnh đó, cá hồi và cá mòi vừa giàu chất béo tốt vừa chứa nhiều vitamin D tự nhiên, giúp tăng lượng vitamin D cung cấp cho cơ thể

Cách chế biến trứng không tạo khác biệt lớn

Theo nghiên cứu trên tạp chí Food Chemistry vào năm 2014, các cách chế biến trứng phổ biến như luộc, chần, chiên... hầu như không làm thay đổi đáng kể hàm lượng vitamin D trong trứng.

Vitamin D khá bền ở nhiệt độ nấu ăn thông thường. Tuy nhiên, nướng trứng ở nhiệt độ cao hoặc trong thời gian dài có thể làm giảm lượng vitamin D nhiều hơn các cách chế biến khác.

Vì chất béo hỗ trợ hấp thụ vitamin D, chế biến trứng với một lượng nhỏ dầu thực vật lành mạnh có thể mang lại lợi ích.