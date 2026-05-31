Ăn trứng thế nào để cơ thể nhận được nhiều protein nhất?

Trứng là nguồn protein chất lượng cao và có chi phí phải chăng. Tuy nhiên, protein trong trứng không phải lúc nào cũng được hấp thu giống nhau, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trứng lòng đào được yêu thích không chỉ giữ được trọn vẹn hương vị béo ngậy mà còn bảo toàn tốt các dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt độ như vitamin B và omega-3 ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Cơ thể hấp thu được nhiều protein hơn khi trứng chín

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san The Journal of Nutrition cho thấy cơ thể hấp thụ protein từ trứng chín tốt hơn đáng kể so với trứng sống. Các nhà nghiên cứu ghi nhận khả năng tiêu hóa protein ở trứng chín đạt khoảng 90,9%, trong khi trứng sống chỉ khoảng 51,3%.

Nguyên nhân là nhiệt độ khi nấu làm thay đổi cấu trúc protein, giúp enzyme tiêu hóa dễ phân giải hơn. Trong khi đó, protein trong trứng sống vẫn giữ cấu trúc tự nhiên nên khó tiêu hóa hơn.

Điều này có nghĩa là dù lượng protein ghi trên lý thuyết là tương đương, cơ thể thực tế hấp thu được nhiều protein hơn khi trứng chín, kể cả ở dạng lòng đào.

Ngoài ra, lòng trắng trứng sống chứa avidin, một loại protein có khả năng gắn với vitamin B7. Avidin lại làm cản trở khả năng hấp thu B7 của cơ thể.

Vitamin B7 đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng, hoạt động thần kinh và sức khỏe của tóc, da. Khi lòng trắng được nấu chín, avidin sẽ bị biến tính và gần như không còn ảnh hưởng đáng kể đến hấp thu B7 nữa. Vì vậy, trứng lòng đào hoặc trứng chín thường có lợi thế hơn trứng sống về khả năng sử dụng vitamin của cơ thể.

Giúp cân bằng giữa việc làm chín protein và giá trị dinh dưỡng

Nấu chín trứng giúp tăng khả năng hấp thụ protein. Tuy nhiên, nhiệt độ quá cao trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến một số chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt. Những cách chế biến nhẹ nhàng như luộc lòng đào thường giúp cân bằng giữa việc làm chín protein và giữ lại giá trị dinh dưỡng.

Một số hợp chất chống ô xy hóa trong lòng đỏ như lutein và zeaxanthin vẫn được giữ lại khá tốt khi trứng ở trạng thái lòng đào. Ngược lại, nếu chiên hoặc nấu quá lâu ở nhiệt độ cao, một số vitamin và chất béo trong trứng có thể bị biến đổi. Đây cũng là lý do nhiều người xem trứng lòng đào là lựa chọn vừa ngon miệng vừa giữ được khá nhiều dưỡng chất tự nhiên của trứng, theo Healthline.