Ông Shri Ram Garg, bác sĩ tư vấn cấp cao chuyên ngành Thấp khớp học tại Bệnh viện đa khoa ISIC (Ấn Độ), cho biết kiểm soát tình trạng mệt mỏi liên quan đến viêm khớp không chỉ đơn thuần là ngủ thêm.

Người bệnh cần kết hợp kiểm soát bệnh, duy trì vận động phù hợp và điều chỉnh thói quen sinh hoạt để cải thiện thể trạng, cụ thể bằng các cách được gợi ý dưới đây, theo Times of India.

Duy trì vận động nhưng không gây quá tải cho khớp

Ít vận động kéo dài có thể khiến cơ bắp suy yếu, sức bền giảm và khớp cứng hơn. Vì vậy, người bệnh nên duy trì hoạt động thể chất phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Mắc viêm khớp không có nghĩa là người bệnh phải chấp nhận tình trạng mệt mỏi kéo dài ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Các hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, kéo giãn cơ, tập luyện dưới nước và các bài tập tăng cường sức mạnh theo hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu có thể giúp cải thiện chức năng khớp và sức bền.

Người bệnh có thể chia nhỏ thời gian vận động trong ngày, tránh tập quá sức hoặc cố gắng tiếp tục khi cơn đau tăng lên.

Cường độ và hình thức tập cần được điều chỉnh theo tình trạng bệnh và khả năng vận động của từng người.

Đưa giấc ngủ vào kế hoạch kiểm soát viêm khớp

Giấc ngủ kém và viêm khớp có thể tác động qua lại, khiến tình trạng của người bệnh trở nên khó kiểm soát hơn. Cơn đau khớp có thể làm gián đoạn giấc ngủ, trong khi ngủ không đủ hoặc không ngon giấc lại khiến cảm giác đau và mệt mỏi trầm trọng hơn. Do đó, bác sĩ Garg khuyên người bệnh nên:

Duy trì giờ đi ngủ và thức dậy cố định.

Hạn chế caffeine vào buổi tối.

Giảm sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Duy trì môi trường ngủ thoải mái.

Nếu thường xuyên bị đau khớp về đêm, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ chuyên khoa thấp khớp thay vì mặc định đây là tình trạng "không thể tránh khỏi" khi mắc viêm khớp.

Ăn uống đủ chất

Lựa chọn thực phẩm không thể thay thế phương pháp điều trị viêm khớp, nhưng chế độ ăn cân bằng giúp duy trì sức khỏe tổng thể và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Người bệnh nên bổ sung rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và thực phẩm giàu protein vào bữa ăn hằng ngày. Uống đủ nước trong ngày cũng rất quan trọng.

Phân bổ công việc hợp lý

Người bệnh viêm khớp không nên cố gắng hoàn thành mọi công việc trong một lần. Thay vào đó, hãy chia nhỏ các hoạt động trong ngày, xen kẽ những khoảng nghỉ ngắn và ưu tiên các công việc cần thiết.

Theo Viện Quốc gia về Viêm khớp, Cơ xương và Bệnh da Mỹ (NIAMS), cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi rất quan trọng; những khoảng nghỉ ngắn thường có lợi hơn việc nằm nghỉ trên giường trong thời gian dài.

Tóm lại, mắc viêm khớp không có nghĩa là người bệnh phải chấp nhận tình trạng mệt mỏi kéo dài. Kiểm soát bệnh, duy trì vận động phù hợp, cải thiện giấc ngủ và phân bổ công việc hợp lý có thể giúp sinh hoạt hằng ngày dễ dàng hơn.

Nếu mệt mỏi kéo dài, ngày càng nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt, người bệnh nên đi khám bệnh để được đánh giá nguyên nhân và điều chỉnh phương pháp điều trị khi cần thiết.