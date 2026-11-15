Người lớn tuổi đi bộ nhiều hơn mỗi ngày có lợi gì?

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y Baylor (Texas, Mỹ) thực hiện, công bố trên tạp chí Scientific Reports, phân tích dữ liệu hoạt động thể chất từ Fitbit và chỉ số huyết áp của 3.093 người tham gia chương trình All of Us, phần lớn trên 60 tuổi. Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn 2009 - 2023, theo Medical News Today.

Người đi bộ nhiều có kết quả tốt hơn ở một số bài kiểm tra nhận thức

Bên cạnh dữ liệu về số bước chân mỗi ngày từ thiết bị Fitbit, các nhà nghiên cứu còn xem xét chỉ số huyết áp và đánh giá khả năng nhận thức của người tham gia thông qua một số bài kiểm tra.

Kết quả cho thấy nhóm có mức độ hoạt động thể chất cao hơn trong thời gian theo dõi thường đạt kết quả tốt hơn ở một số bài kiểm tra nhận thức so với nhóm ít vận động.

Cụ thể, trong các bài kiểm tra về khả năng chú ý, tính bốc đồng và tự kiểm soát, nhóm đi trung bình khoảng 8.875 - 14.161 bước mỗi ngày có kết quả tốt hơn nhóm đi khoảng 5.108 bước mỗi ngày.

Mỗi người nên lựa chọn hình thức và cường độ vận động phù hợp với khả năng, tình trạng sức khỏe. Vận động dù ít vẫn tốt hơn là không vận động ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Ngoài ra, những người hoạt động thể chất nhiều hơn thường có huyết áp tâm thu thấp hơn. Huyết áp tâm thu cao có liên quan đến kết quả kém hơn trong bài kiểm tra đánh giá tính bốc đồng và khả năng kiểm soát hành vi.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh chưa thể khẳng định hoạt động thể chất nhiều hơn hoặc kiểm soát huyết áp tốt hơn trực tiếp giúp cải thiện chức năng nhận thức. Kết quả mới cho thấy mối liên hệ giữa các yếu tố này, chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

Hoạt động thể chất có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ khi lớn tuổi ra sao?

Bà Shannel Elhelou, bác sĩ - chuyên gia tâm lý thần kinh lâm sàng (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Hoạt động thể chất thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ thông qua nhiều cơ chế, giúp duy trì sức khỏe tim mạch và kiểm soát các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường - những tình trạng có thể ảnh hưởng đến các mạch máu nuôi não”.

Bên cạnh đó, tập thể dục có thể hỗ trợ tính dẻo thần kinh (neuroplasticity) - khả năng não bộ thích nghi và củng cố các kết nối thần kinh, đồng thời góp phần cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ - hai yếu tố quan trọng đối với chức năng nhận thức hằng ngày.

Duy trì vận động phù hợp

Để duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, chuyên gia Elhelou khuyên mỗi người nên tìm ra những hình thức vận động mà bản thân yêu thích và có khả năng duy trì lâu dài.

Theo khuyến nghị chung về hoạt động thể chất, người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần, chẳng hạn đi bộ nhanh, bơi lội hoặc đạp xe, kết hợp tập tăng cường sức mạnh cơ bắp ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

Người lớn tuổi cũng cần kết hợp các bài tập cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Người ít vận động có thể bắt đầu bằng những khoảng thời gian tập luyện ngắn, sau đó tăng dần thời lượng và cường độ.