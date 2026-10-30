Đi bộ sáng, chiều hay tối: Thời điểm nào mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhất?

Các chuyên gia cho rằng không có một thời điểm đi bộ tốt nhất dành cho tất cả mọi người. Tùy mục tiêu sức khỏe, mỗi thời điểm trong ngày đều có những lợi thế riêng, theo Women's Health.

Đi bộ buổi sáng: Có lợi cho giấc ngủ và huyết áp

đi bộ buổi sáng giúp hình thành thói quen vận động đều đặn, đồng thời việc tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên có thể điều chỉnh nhịp sinh học, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ ban đêm.

Một nghiên cứu trên The Journal of Physiology cho thấy, tập aerobic cường độ cao vào buổi sáng có thể cải thiện huyết áp và khả năng kiểm soát insulin ở người mắc hội chứng chuyển hóa tốt hơn so với buổi chiều. Tuy nhiên, kết quả này không thể áp dụng trực tiếp cho việc đi bộ thông thường.

Ngoài ra, đi bộ khi bụng đói có thể khiến cơ thể sử dụng nhiều chất béo làm năng lượng, nhưng không đồng nghĩa giúp giảm cân hiệu quả hơn. Thói quen này cũng dễ gây mệt mỏi, thiếu năng lượng, nên không phù hợp với tất cả mọi người.

Tùy mục tiêu sức khỏe, mỗi thời điểm trong ngày đều có những lợi thế riêng ẢNH MINH HỌA: CÁT ANH TẠO BỞI CHATGPT

Đi bộ buổi chiều: Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Theo giáo sư Laura A. Richardson, Đại học Michigan (Mỹ), vào buổi chiều, cơ thể thường đã được bổ sung năng lượng từ các bữa ăn, giúp nhiều người cảm thấy khỏe khoắn và vận động hiệu quả hơn.

Đặc biệt, đi bộ sau bữa ăn có thể giúp ổn định đường huyết, mang lại lợi ích cho người mắc tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường. Khi đi bộ, các cơ co lại và tăng sử dụng glucose từ máu để tạo năng lượng. Nhờ đó, lượng đường trong máu sau ăn có thể được kiểm soát tốt hơn.

Nghiên cứu cho thấy vận động sớm sau bữa ăn có thể mang lại lợi ích tốt hơn đối với đường huyết. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng ghi nhận hoạt động thể chất cường độ vừa đến mạnh vào khoảng giữa ngày và buổi chiều có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch thấp hơn so với vận động buổi sáng.

Đi bộ buổi tối: Hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế ăn vặt

Tương tự đi bộ sau bữa trưa, đi bộ sau bữa tối có thể giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Theo giáo sư Richardson (Anh), việc đứng dậy vận động thay vì ngồi trên ghế sofa hoặc nằm nghỉ ngay sau bữa tối còn có thể giúp hạn chế thói quen ăn vặt vào đêm muộn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của vận động buổi tối đối với giấc ngủ có thể khác nhau ở mỗi người.

Theo một nghiên cứu cho thấy thời điểm tập thể dục có thể tác động khác nhau đến chu kỳ ngủ - thức và quá trình sản xuất melatonin, tùy theo nhịp sinh học của từng người. Vì vậy, người có thói quen đi bộ buổi tối nên theo dõi xem hoạt động này có ảnh hưởng đến giấc ngủ không?

Vậy nên đi bộ vào lúc nào?

Theo giáo sư Richardson, điều quan trọng nhất không phải lựa chọn sáng, chiều hay tối mà là tìm được thời điểm có thể duy trì đều đặn. Đi bộ vào cùng một thời điểm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ điều hòa nhịp sinh học và hình thành thói quen vận động lâu dài.

Các chuyên gia lưu ý rằng nghiên cứu về tác động của thời điểm tập luyện vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở phụ nữ, do nhiều nghiên cứu trước đây chủ yếu thực hiện trên nam giới. Do đó, thay vì cố gắng tìm một khung giờ hoàn hảo, mỗi người nên lựa chọn thời điểm phù hợp với sức khỏe, lịch sinh hoạt và mục tiêu vận động của bản thân.