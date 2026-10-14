Ăn hành tây sống có giúp kiểm soát đường huyết không?

Một vài nghiên cứu nhỏ đã xem xét mối quan hệ giữa việc kiểm soát đường huyết và ăn hành tây sống với kết quả đầy hứa hẹn nhưng còn hạn chế. Trong một nghiên cứu, những người ăn 100 g hành tây sống ghi nhận mức đường huyết giảm sau 4 giờ. Dù vậy, kết quả chưa cho thấy tác dụng kéo dài bao lâu, cũng chưa chứng minh được hành tây giúp tế bào nhạy hơn với insulin, theo Verywell Health.

Một nghiên cứu khác trên phụ nữ đang điều trị ung thư vú sử dụng hành tây trắng hằng ngày trong 8 tuần. Nhóm ăn 100 - 160 g/ngày có các chỉ số đường huyết và kháng insulin tốt hơn nhóm chỉ ăn 30 - 40 g/ngày.

Tuy nhiên, các kết quả cần được nhìn nhận thận trọng. Đối tượng nghiên cứu thứ hai đang điều trị ung thư, nên chưa thể suy rộng kết quả cho người khỏe mạnh hoặc tất cả bệnh nhân tiểu đường. Các nghiên cứu này cũng không đủ để khẳng định cứ ăn nhiều hành tây sống thì đường huyết sẽ giảm.

Một vài nghiên cứu nhỏ đã xem xét mối quan hệ giữa việc kiểm soát đường huyết và ăn hành tây sống ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI

Vì sao hành tây có thể mang lại lợi ích?

Một thành phần đáng chú ý trong hành tây là quercetin, chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm và hạn chế stress oxy hóa. Đây là những quá trình có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của insulin.

Chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Beery, thuộc Orlando Health (Mỹ), cho biết các nhà khoa học đang tìm hiểu khả năng quercetin hỗ trợ cơ thể hấp thu glucose.

Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng đến từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật. Tác dụng của quercetin riêng lẻ không đồng nghĩa việc ăn hành tây sẽ tạo ra hiệu quả tương tự ở người.

Hành tây còn chứa chất xơ prebiotic như inulin, giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Hệ vi sinh khỏe mạnh có thể góp phần hỗ trợ chuyển hóa và điều hòa đường huyết. Các hợp chất chứa lưu huỳnh trong hành tây cũng được cho là có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường máu, nhưng chưa rõ mức tiêu thụ cần thiết để mang lại hiệu quả.

Ngoài ra, khẩu phần hành tây thông thường cung cấp tương đối ít carbohydrate, nên ít có khả năng gây tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

Hành tây sống trong món salad thường được bổ sung vào chế độ ăn lành mạnh ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI

Có nên ăn nhiều hành tây sống để giảm đường huyết?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Diane Lindsay-Adler (Mỹ), hành tây dù ăn sống hay nấu chín đều có thể bổ sung vào chế độ ăn lành mạnh, nhưng không phải là phương pháp điều trị đường huyết cao.

Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều hành tây vì loại thực phẩm này chứa FODMAP, nhóm carbohydrate dễ lên men trong đường ruột, có thể gây đầy hơi, chướng bụng, đặc biệt ở người mắc hội chứng ruột kích thích.

Với người mắc tiểu đường hoặc kháng insulin, điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn uống cân bằng, phù hợp với thể trạng và tuân thủ phác đồ điều trị. Hành tây chỉ nên được xem là một phần của chế độ dinh dưỡng, không thể thay thế thuốc hoặc các biện pháp kiểm soát đường huyết cần thiết.