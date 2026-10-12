Ăn trưa xong buồn ngủ: Khi nào là dấu hiệu của đường huyết tăng?

Buồn ngủ sau bữa ăn thường xuất hiện sau khi một bữa ăn nhiều, có thể kéo dài từ khoảng 30 phút đến vài giờ và rõ rệt hơn vào một số thời điểm trong ngày. Hiện tượng này có nhiều yếu tố cùng tham gia, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Cảm giác uể oải, buồn ngủ sau bữa trưa có thể do đường huyết tăng, thiếu ngủ và một số nguyên nhân khác ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Sau khi ăn, hệ tiêu hóa hoạt động để phân giải thức ăn thành các chất dinh dưỡng, sau đó hấp thu vào máu để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Trong quá trình này, nhiều thay đổi về hoóc môn, hoạt động thần kinh và chuyển hóa diễn ra, góp phần khiến một số người cảm thấy buồn ngủ hoặc uể oải.

Thành phần bữa ăn cũng ảnh hưởng đến cảm giác buồn ngủ sau ăn. Những bữa ăn chứa nhiều tinh bột trắng, chẳng hạn cơm trắng, bánh mì trắng hoặc bánh ngọt, sẽ làm đường huyết tăng nhanh. Hệ quả là gây cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ. Ngoài ra, thiếu ngủ và nhịp sinh học cũng góp phần làm xuất hiện cảm giác buồn ngủ sau bữa trưa, đặc biệt ở người ngủ không đủ giấc vào ban đêm.

Buồn ngủ sau ăn có phải dấu hiệu đường huyết cao?

Sau khi ăn, tinh bột và đường trong thực phẩm được tiêu hóa thành glucose, sau đó đi vào máu khiến đường huyết tăng lên. Cơ thể tiết hoóc môn insulin để giúp glucose đi vào tế bào và cung cấp năng lượng, bà Megan Asterino-McGeean, chuyên gia điều dưỡng và giáo dục bệnh tiểu đường tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ), giải thích.

Ở người mắc tiểu đường, cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả. Khi đó, glucose tích tụ trong máu và đường huyết tăng cao. Tình trạng này đôi khi gây mệt mỏi, thiếu năng lượng hoặc khó tập trung. Khi đó, buồn ngủ ngay sau bữa ăn là dấu hiệu của đường huyết tăng cao.

Những người mắc tình trạng này thường cũng xuất hiện những triệu chứng hay gặp khác của tiểu đường, chẳng hạn như đi tiểu nhiều, khát nước nhiều, mệt mỏi, nhìn mờ và sụt cân không chủ ý. Một số người còn bị nhiễm trùng tái đi tại lại hoặc vết thương lâu lành.

Vì vậy, nếu chỉ thỉnh thoảng buồn ngủ sau một bữa ăn no thì không cần quá lo lắng. Ngược lại, nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc đi kèm khát nước, tiểu nhiều và nhìn mờ, thì nên đi khám để được kiểm tra đường huyết.

Làm thế nào để hạn chế buồn ngủ sau bữa ăn?

Nếu buồn ngủ chỉ xuất hiện thỉnh thoảng và không kèm dấu hiệu bất thường, người mắc hãy thử điều chỉnh thói quen ăn uống. Trước hết, chỉ nên ăn với khẩu phần vừa phải, kết hợp rau củ với các món giàu protein như cá, trứng, thịt nạc hoặc đậu phụ. Ưu tiên các nguồn tinh bột phức tạp như gạo lứt, khoai hoặc các loại đậu.

Đi bộ nhẹ khoảng 10 - 15 phút sau bữa ăn sẽ giúp kiểm soát đường huyết và tăng tỉnh táo. Không nhất thiết phải đi nhanh, chỉ cần đi bộ với tốc độ thoải mái là đủ, theo Medical News Today.